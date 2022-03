Dani Alves sobre Leo Messi: No está disfrutando en el PSG, se le nota desubicado

Dani Alves, a sus 38 años, está demostrando que aún le queda gasolina en su tanque y en su regreso al FC Barcelona ha demostrado que todavía puede estar en la élite del balompié del viejo continente. De hecho, su presencia en el banquillo de los azulgranas ha sido clave para el club que ahora muestra una nueva cara que al principio de temporada.

No obstante, el brasileño quiso hablar de uno de sus mejores amigos en el campo, Leo Messi; quien no ha encontrado su sitio en el Paris Saint-Germain, ni mucho menos su felicidad. De hecho, en el pasado partido de la Ligue 1 fue abucheado por los seguidores parisinos; algo que nunca se había visto en la carrera del argentino.

“Para mí no está disfrutando. Leo está desubicado ahí. Voy a decir una cosa que Leo siempre me decía: dónde vas a estar mejor que aquí, y yo lo comprobé. Ojalá pueda volver, si viene, que venga conmigo aquí”, mencionó el lateral a ESPN.

Esto de @martinainstein es una maravilla. Paseo en bici con @DaniAlvesD2



🔸 Messi está disfrutando en el PSG?



"Para mi no. Lo veo desubicado. Él siempre me decía '¿dónde vas a estar mejor que aquí?' Y yo lo comprobé. No hay mejor lugar que aquí".https://t.co/PoefdHHxhq pic.twitter.com/LOKlIr3WVB — Sique RodríguezGairí (@SiqueRodriguez) March 18, 2022

“Me fui de aquí pero siempre miraba al Barcelona y veía que le faltaba el espíritu, que es lo que yo más tengo. Las ganas de competir, no aceptaba la derrota, hay que competir, no solo trabajar”, añadió el brasileño.

Alves aterrizó en la ciudad condal a finales del 2021 y pudo disputar su primer partido con el Barcelona en enero del presente año. Todo esto después de jugar en Italia con la Juventus y en Francia con el Paris Saint-Germain.

“Toda la gente que se va de aquí se arrepiente, todo el mundo. Algunos dirán que no, porque no les gusta perder, pero toda la gente que se va se arrepiente, porque mejor que aquí no van a estar en ningún lado”, prosiguió el estelar lateral.

Con respecto a su posibilidad de regresar al Camp Nou, Alves lo escondió su deseo de llevarlo a cabo desde el primer momento e incluso, confirmó que llamó al presidente Joan Laporta y también tuvo una conversación con Xavi Hernández; quien también fue compañero de él.

“Creo que me necesitas, si me necesitas yo vuelvo“, le dijo Alves a Joan Laporta “Estaba luchando demasiado para poder regresar a esta ciudad, a este club, porque la conexión que yo sentí aquí desde la primera vez que pisé el estadio, que yo vestí esa camiseta. Cuando me visto de blaugrana me siento poderoso, me siento como un superhéroe que se pone su capa”, finalizó el defensa.

Alves, por ahora es el titular indiscutible del lateral derecho del entrenador Xavi Hernández en la Liga Santander, aunque Sergiño Dest ha levantado su nivel ofensivo y defensivo. Claro está, el estadounidense ha asegurado su presencia en el campo en la Europa League, debido a que el brasileño no está inscrito.

Por último, el Barcelona ha vuelto a sonreír y todo gracias a Xavi Hernández y a la presencia de Dani Alves; quien como todo brasileño, transmite su alegría en cada entrenamiento y en cada compromiso. Algo que carecía el club en años anteriores.

