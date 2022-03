Jacqie Rivera se niega ha hablar de su tía Rosie frente a las cámaras de Chisme No Like

Jacqie Rivera se vistió de negro para asistir a los Latin Awards 2022. Según dijo Javier Ceriani, conductor de Chisme No Like, esta era la primera aparición de la empresaria en un evento de tal magnitud como la albacea de la herencia que dejara la fallecida Jenni Rivera. Jacqie al ver a Javier lo saludó con total cordialidad, y frente a las cámaras le aseguró que pronto su familia realizaría una conferencia de prensa.

El silencio llegó cuando el periodista argentino empezó a realizar preguntas sobre sus tíos Juan y Rosie Rivera, con quienes al parecer los hijos de la Diva de la Banda ya no tienen comunicación alguna. Y es que todo parece indicar que el único tío que los apoya es Lupillo.

Ceriani compartió el video de su breve encuentro con Jacqui y escribió junto al mismo: “Jakie Rivera se raja cuando le preguntamos por @rosierivera y @juanriveramusic”. A la publicación del conductor de Chisme No Like reaccionó la mismísima Rosie Rivera y se pronunció a favor de su sobrina pidiendo lo siguiente: “Por favor no le hagan eso. Please. Déjenla en paz. Ella anhela con todo su corazón hacer lo mejor y lo hará. Please”.

Sobre la image de Jacqie, luego de su aparición pública con este enterizo negro, lo que llamó la atención fue que este destacó la nueva figura de la joven empresaria, quien hace algunos meses tuvo a su bebé. Hay que recordar que previo a este proceso de gestación Jacqie Rivera se encontraba bajando de peso. Hoy todo indica que ha retomado la rutina y busca retomar este mismo camino y sus logros están a la vida.

