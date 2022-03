Malas noticias en Barcelona: Sergiño Dest se pierde el clásico por una lesión muscular

Sergiño Dest se perderá el clásico de este domingo (4:00 pm del Este) contra el Real Madrid. El lateral estadounidense presenta una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo, confirmó el Barcelona este viernes en un comunicado.

Dest se lesionó este jueves en la vuelta de los octavos de final de la Europa League contra el Galatasaray. Tras regresar a la Ciudad Condal, las pruebas médicas a la que fue sometido este viernes determinaron el alcance de la lesión.

❗ COMUNICADO MÉDICO



En el comunicado, el conjunto azulgrana no precisa el tiempo de baja, aunque su participación en el Santiago Bernabéu ya está descartada. Esto quiere decir que Dani Alves, quien no jugó ante el Galatasaray al no estar inscrito en la Europa League, ocuparía el lateral derecho.

La ausencia de Dest se vislumbra sensible para el cruce de Europa League contra el Eintracht Frankfurt y el cierre del octagonal de la Concacaf. Vale destacar que al estadounidense lo señalaron en el primer clásico de la temporada, en vista de que falló un gol.

