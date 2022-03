Neymar Jr. sobre la eliminación del PSG: Fueron días y semanas complicadas para nosotros

El Paris Saint-Germain aún no asimila la terrible derrota que sufrió en el Santiago Bernabéu en el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. Debido a esto, sus máximas estrellas han sido señaladas y sus permanencias en Paris cuelgan de un hilo. Uno de ellos es Neymar Jr. el brasileño ha roto su silencio, después de señalar que han sido días y semanas complicadas para todo el grupo.

“Fueron días y semanas complicadas para nosotros. No queríamos perder. No estábamos para eso, no lo programamos. Nadie levantó el pie. Todo lo contrario. Nos comprometimos y entrenamos para buscar la clasificación. Regresé de una lesión dando la vida para estar presente. Aunque perdimos, al menos lo hicimos en equipo“, confesó Neymar Jr.

Se debe recordar que el conjunto parisino partió con una ventaja de un gol por cero antes de saltar al engramado de la casa de los merengues. Posteriormente, Kylian Mbappé marcó el segundo gol del global, pero en un abrir y cerrar de ojos; la defensa se derrumbó y Karim Benzema aprovechó el momento para marcar el hat-trick.

El brasileño, por su parte, se mantuvo en silenció y emprendió un viaje a Barcelona para escapar de las criticas de los aficionados parisinos. A pesar de salir a la luz rumores sobre un traspaso, el delantero aprovechó su presencia en la ciudad condal para pasar tiempo con su familia e hijo.

🇧🇷Neymar Jr. se marcha de Barcelona tras dos días en la ciudad condal. Ya avanzó @COPE su llegada el domingo



👨‍👦Ha aprovechado para estar con su hijo, que vive aquí



🇫🇷Vuelve a París donde el PSG sufre una crisis



🏃‍♂️A las 15h entrena a las órdenes de Pochettino



📻@partidazocope pic.twitter.com/FtTao3CSDK — Víctor Navarro (@victor_nahe) March 15, 2022

“La vida de un atleta es así. Un día pierdes un partido, pero puedes revertir todo en poco tiempo. El fútbol es gratificante por eso”, finalizó el brasileño.

Asimismo, el Paris Saint-Germain ha vuelto a sufrir una decepción en el torneo más bonito del fútbol del viejo continente. Además, la derrota ante el Real Madrid es mucho más dolorosa que el haber perdido la final de este certamen ante el Bayern de Múnich.

En cuanto a Neymar Jr. sumó ahora su séptimo año sin conquistar la “Orejona” y todavía no consigue reinar en un equipo que pagó 222 millones de euros por su traspaso. Sin olvidar que, sus constantes lesiones han llevado al club parisino a pensar seriamente sobre su futuro a pesar que renovó hasta el 2025.

