Pascacio López es detenido, al actor de “Rosario Tijeras” lo acusan de abuso sexual

Pascacio López ha sido detenido en la Ciudad de México y permanece en una audiencia de vinculación a proceso en Guadalajara, a donde fue trasladado, tras una orden de aprehensión liberada por un juez de control.

El actor, que ha figurado recientemente por participar en producciones como “Guerra de Vecinos” ,“40 y 20” y “Rosario Tijeras”, fue denunciado por la actriz Sarah Nichols, quien asegura haber sido violada por López y de hallarse elementos que lo comprueben podría pisar la cárcel.

Sin embargo, Pascacio ya había sido acusado de violencia por otras actrices, algunas fueron sus parejas y otras trabajaron con él.

Andrea Rodríguez, una exnovia de López, confesó que hace años lo denunció porque presuntamente la había abusado sexual y físicamente.

“Lo hago con miedo, la verdad porque sí es cierto, yo sé que hablando hoy, él algo va a hacer. Lo primero es que alcoholizado o no alcoholizado siempre fue celoso, es real; es alcohólico y cuando está borracho es todavía más agresivo, él tiene un tío que tiene mucho poder en México y eso lo respalda”, dijo la mujer al programa Chisme No Like.

En una entrevista con Ventaneando, Ivonne Montero señaló que Pascacio López, expareja suya y de la actriz Irán Castillo, es una persona violenta y celosa.

“Efectivamente, hubo detalles que no se pueden pasar por alto y que se platicaban en su momento y volvían a pasar y cada vez estaba más delicado el asunto”, manifestó la artista y agregó: “Pascasio es una gran persona, pero tiene ese pequeño detalle que no ha podido arreglar. Es celoso y se tornó violento conmigo. Me dolió muchísimo porque sí estaba enamorada”.

La actriz Vanessa Bauche también denunció formalmente violencia y acoso laboral por parte de Pascacio cuando trabajaban en “Guerra de Vecinos”, de Netflix.

Posteriormente, circuló que el actor también agredió a Verónica Toussaint cuando eran novios, pues una persona cercana a la pareja reveló en anonimato que, vio a la actriz con el rostro ensangrentado tras una discusión.

