5 bebidas que ayudan a prevenir y eliminar los cálculos renales

Los cálculos renales son masas o cristales sólidos que se desarrollan en lo riñones y se forman de concentración de ciertas sustancias químicas. Algunas bebidas pueden ayudar a prevenir su formación y también a elminarlos.

Después de la formación, el cálculo puede permanecer en el riñón o viajar por las vías urinarias hasta el uréter. Cuando el cálculo causa un bloqueo ocasiona dolor. Los cálculos pequeños pueden expulsarse con la orina, pero los cálculos más grandes quizá deban romperse o extraerse con cirugía, señala el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido.

La mayoría de los cálculos se forman de oxalato de calcio. También se pueden formar a partir del ácido úrico.

1. Jugo de limón

El NHS señala que la mejor manera de prevenir los cálculos renales es asegurarse de beber mucha agua. También sugiere jugo de limón diluido en agua. El citrato en los limones es un químico que previene la formación de cálculos de calcio.

El ácido cítrico hace que la orina sea menos favorable para la formación de cálculos, según publica UW Health, de la Fundación de la Universidad de Wisconsin. El citrato también puede romper piedras pequeñas, permitiéndoles pasar más fácilmente.

UW Health señala que media taza (4 onzas) de jugo de limón puro por día o 32 onzas de limonada preparada proporcionan aproximadamente la misma cantidad de ácido cítrico que la terapia farmacológica con citratos.

El ácido cítrico, que no debe confundirse con el ácido ascórbico (vitamina C). Demasiada vitamina C a través de suplementos puede aumentar el riesgo de cálculos renales

2. Café

El consumo de café y cafeína está asociado con un menor riesgo de cálculos renales. Beber café diariamente puede ayudar a prevenir la formación de cálculos renales, sugiere un estudio publicado en 2021 en el American Journal of Kidney Diseases (AJKD) de la National Kidney Foundation (NKF).

“Pasar, por ejemplo, de una taza al día a 1,5 tazas al día reduce el riesgo de cálculos renales en un 40 por ciento”, dijo la coautora del estudio, Dra, Susanna C. Larsson, del Instituto Karolinska, Estocolmo.

3. Vinagre de manzana

El vinagre de sidra de manzana contiene ácido cítrico que puede ayudar a disolver los depósitos de calcio y podría ayudar a prevenir los renales de oxalato de calcio, según algunos estudios, aunque Medical News Today señala que es necesaria más investigación.

El vinagre debe consumirse en pequeñas cantidades y diluirse para evitar el riesgo de efectos secundarios, 2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana a 6 a 8 onzas de agua purificada al día. Las personas con diabetes deben tener precaución, ya que el vinagre puede afectar los niveles de glucosa en sangre.

4. Té o jugo de albahaca

La albahaca puede ayudar a descomponer los cálculos renales por su contenido en ácido acético, aunque aún se requiere mayor investigación sobre su eficacia. Healthline advierte que no debe consumirse el jugo de albahaca durante más de 6 semanas seguidas, ya que la ingesta prolongada de puede conducir a reducir el azúcar en la sangre, presión arterial baja y aumento de sangrado.

5. Té de perejil

El té de perejil actúa como diurético natural, por lo que puede aumentar la micción, disminuir la excreción de calcio, ayudar a prevenir los cálculos renales. Sin embargo, Healthline destaca que la investigación en humanos es limitada.

