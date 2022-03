Captan el sensual movimiento de caderas de Shakira y todo por detrás

Shakira es muy famosa por el movimiento de sus caderas. Hasta una canción en alusión a éstas hizo: “My hips don’t lie”. Y si ahora hay quien está hablando de las “hips” de la cantante es gracias a su amado Gerard Piqué, aunque tal vez sea mejor decir que es gracias a lo que muchos denominaron su “Piquetón”.

Rápidamente les contamos que esta semana el defensa central del FC Barcelona fue tendencia en Twitter por un video en el que apareció desnudo. Estaban grabando a Dani Alves, su compañero de equipo, cuando no se fijaron que adentro del vestuario, al fondo, estaba también el esposo de Shakira, pero desnudo. Algunos dicen que se le vio todo, otros no ven nada. Pero entre que sí y que no ya le pusieron a su imagen el “Piquetón de Piqué”, probablemente en un juego de palabras con el cual se intenta dar a entender la palabra “paquetón”.

Ahora, el nombre de Shakira no surge sólo porque es la pareja del jugador de fútbol once. Aparece porque algunos afirman que Piqué ahora es banca en su equipo. Y aseveran que la responsable no es otra más que Shakira, y con video exponen no sólo las siguientes palabras, sino también el famoso baile de vientre y caderas de la colombiana: “¡Por esto @3gerardpique es banca en el Barca!”.

Por eso aquí les dejamos el video:

Por ésto @3gerardpique es banca en el Barca! pic.twitter.com/KQ2o8JWUaP — Adriano de la renta (@Adriano_larenta) March 15, 2022

En otras noticias de Shakira, compartimos que a nivel artístico su nombre se ha visto ligado a Rusia, país que en estos momentos se encuentra en guerra con Ucrania. Esto se debe a las accciones que están ejerciendo Warner, Universal y Sony Music, que consiste en cesar toda su actividad promocional y de ventas en Rusia, como protesta por la invasión de Ucrania, según destacó la agencia de noticias EFE.

¿A cuenta de qué entonces el nombre de Shakira? Sencillo. Sony Music, cuya división latina representa a Shakira, Rosalía y Enrique Iglesias paralizará sus operaciones en dicho país y “brindará apoyo humanitario” a las víctimas del conflicto.

A la decisión se suma a la de Universal Music, la otra gran compañía del panorama musical internacional, que pausó su actividad a principios de semana y cerró sus oficinas en Rusia, aunque seguirá pagando a los empleados. En el caso de Warner Music, que gestiona las carreras de artistas como Madonna, Coldplay y Jonni Mitchell, detalló en un comunicado que la interrupción de su actividad supone el cese de “todos los proyectos en desarrollo, actividades promocionales y la manufacturación de todos los productos físicos”.

El resto de la industria se suma las sanciones

Live Nation, un gigante de la producción de espectáculos, no organizará conciertos allí y la plataforma Spotify cerrará sus oficinas rusas de manera indefinida y anulará todas sus suscripciones de pago en el país, que contabilizó en más de 1 millón y medio de clientes, constantó EFE.

Asimismo, múltiples grupos y cantantes, entre ellos The Killers, Green Day y Iron Maiden, han cancelado sus espectáculos en Rusia.

Por su parte, Amazon, que también cuenta con su propia plataforma musical, bloqueó los nuevos accesos a sus servicios de la nube en Rusia y Bielorrusia.

La empresa se une a otras grandes compañías que también anunciaron la suspensión de su actividad en Rusia, como Apple, McDonald’s, Coca Cola y los grandes estudios de Hollywood: Disney, Netflix, Universal, Warner Bros. y Sony Pictures, que no estrenarán sus películas en ese país.

Más sobre Shakira:

Gerard Piqué queda expuesto: el marido de Shakira ve cómo todos hablan de su desnudo accidental

¿Qué dirá Shakira? Aubameyang filtra video de las partes más íntimas de Gerard Piqué

Shakira confirma que sí ha tenido discusiones fuertes con Gerard Piqué y admite ser la culpable