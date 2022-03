¿Qué dirá Shakira? Aubameyang filtra video de las partes más íntimas de Gerard Piqué

El Barcelona se dio un festín este fin de semana contra el Osasuna. Con goles de Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang y Riqui Puig, se impuso 4-0 en el Camp Nou y escaló al tercer puesto de la clasificacón en LaLiga. Además, Gerard Piqué aprovechó de celebrar sus 600 partidos como futbolista azulgrana.

Auba ha subido una historia a Instagram y al final del video sale Piqué desnudo, no puedo más JAJAJAJAJA 😂😂 pic.twitter.com/teGsiSUGbJ — • (@CuleDcorazon_) March 13, 2022

En medio de la celebración en la intimidad del vestuario, Aubameyang compartió ante sus 11.4 millones de seguidores en Instagram un video en el que aparecen Dani Alves y Memphis Depay presumiendo de su vestimenta. Sin embargo, al final de la grabación se ve a Piqué desnudo. El español apenas se estaba vistiendo.

El delantero gabonés, quien sumó su quinto gol en Liga con el Barcelona, borró el storie de manera inmediata. Sin embargo, ya era demasiado tarde, porque varios de sus seguidores sacaron capturas de pantalla. “Piqué se tomó en serio lo de jugar desnudo”, escribió un usuario de Twitter con un emoji de cara sonrojada.

Auba subió a pique desnudo y se la pela pic.twitter.com/dKBJe79CZZ— henry coronado (@henry_levels) March 13, 2022

El comentario de Shakira

Todo parece indicar que Shakira, pareja sentimental de Piqué desde 2010, hizo caso omiso a la publicación de Aubameyang, al menos de manera pública. De hecho, la cantante colombiana aprovechó de felicitar al padre de sus dos hijos por llegar a los 600 partidos como azulgrana.

“¡600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. Estás hecho de un material que solo Dios conoce y, para mí, eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos”, escribió Shakira en sus redes sociales.

Asimismo continuó: “(Durante) estos años contigo me he dado cuenta de que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. ¡Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; porque no hay ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional”.

También puedes leer:

– Ucraniano Yarmolenko rompe en llanto y ve al cielo de rodillas tras marcarle al Dibu Martínez

– ¿Barcelona en ruinas? Es el único equipo con saldo negativo: $265 millones de dólares en pérdidas

– Lionel Messi y Gerard Piqué ya no se hablan: Antonela Roccuzzo y Shakira serían las culpables