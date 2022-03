Casa Blanca asegura no tener información de que hijo de Biden obtuvo $3.5 millones de multimillonaria rusa

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que no tenía confirmación de los hallazgos de un reporte del Senado que identificó vínculos entre el hijo del presidente Joe Biden, Hunter, y una multimillonaria rusa que estaría recibiendo sanciones por parte de Estados Unidos.

Un informe legislativo alegadamente plantea que Hunter Biden o una compañía ligada a este recibió $3.5 millones de una mujer rica en Rusia. La información además apunta a que Biden, cuando era vicepresidente en el 2015, tuvo una cena con la rusa en Georgetown, en el Distrito de Columbia.

“Yo no tengo ninguna confirmación de la exactitud de ese informe, así que yo no tengo más detalles”, respondió Psaki a la pregunta de un reportero de The New York Post.

Ante la insistencia del periodista sobre si existiría algún conflicto de interés en medio de una posible sanción a la extranjera, la portavoz de prensa de Biden respondió con otra pregunta: “¿Cuál sería su conflicto de interés?”.

“Bueno, alegadamente la compañía de su hijo obtuvo $3.5 millones de una oligarca rusa“, respondió el comunicador.

“De la que no tenemos confirmación y Biden continúa sancionando oligarcas más de lo que hemos sancionado en el pasado, así que no estoy seguria que sea un conflicto de interés”, expuso Psaki.

La vocera de la Casa Blanca además indicó que Biden se mantendrá ajeno a la investigación criminal contra su hijo por parte del Departamento de Justicia federal por evasión fiscal y otros delitos.

The New York Times reportó esta semana que la pesquisa contra Hunter Biden permanece activa por posible fraude de impuestos, lavado de dinero y violaciones en cabildeo en el extranjero.

Recientemente, Lunden Alexis Roberts, madre de la hija que Hunter tuvo fuera del matrimonio, testificó a un gran jurado en Delaware como parte de la pesquisa sobre impuestos.

Clint Lancaster, el abogado de Lunden Alexis Roberts, declaró a NBC que previamente su clienta suministró a investigadores federales una cantidad significativa de archivos financieros de Hunter Biden para cumplir con una citación legal.

El rotativo verificó la autenticidad de correos electrónicos en la laptop del hijo de Biden que evidenciarían que Hunter recientemente pagó al Servicio de Rentas Internas (IRS) aproximadamente $1 millón de dólares en impuestos atrasados para evitar un procesamiento criminal.

En la conferencia de prensa, la portavoz se concentró en dar información sobre la reunión de Biden con su homólogo chino, Xi Jinping.

De acuerdo con los datos de la Casa Blanca, Biden le expresó a Xi las implicaciones y consecuencias de ofrecerle apoyo material a Rusia en medio de la guerra con Ucrania.

Por su parte, las autoridades chinas plantearon en un comunicado, previo al del equipo de Biden, que Xi exhortó a ambas potencias a trabajar en conjunto.

“Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y como las dos principales economías del mundo, no solo debemos avanzar nuestras relaciones por la senda correcta, sino también compartir nuestra responsabilidad internacional y trabajar por la paz y la estabilidad mundial”, de acuerdo a una transcripción de la agencia oficial china.

Una alta funcionaria de la Casa Blanca citada por la agencia Efe declaró de forma anónima que no hay garantía de que China no ofrezca ayuda militar o económica a Rusia.