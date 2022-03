Oligarca ruso no sabe cómo vivir después de ser sancionado por la Unión Europea y el Reino Unido

Mikhail Fridman es solo uno de los varios oligarcas rusos que se han visto afectados por las sanciones impuestas por la Unión Europea y el Reino Unido como medida de presión para que Rusia deje de bombardear Ucrania.



En entrevista con Bloomberg, Fridman reveló que su “calvario” empezó desde el pasado 28 de febrero cuando recibió la primera sanción por parte de la Unión Europea y continúo el 15 de marzo cuando el Reino Unido hizo lo propio.



Aunque apenas han pasado tres semanas de las sanciones, Mikhail Fridman se sinceró con el medio antes mencionado e indicó que no sabe cómo vivir después de ser sancionado y explicó sus razones.



De acuerdo con el índice de multimillonarios de Bloomberg, Mikhail Fridman tiene un patrimonio neto de $10.100 millones, pero desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania su riqueza se ha visto debilitada al grado de reducirse a $4 mil millones.



“No sé cómo vivir. No lo sé realmente. Realmente no lo sé”, dijo el cofundador de la firma de inversión londinense LetterOne y ex miembro de la junta directiva de la compañía bancaria rusa Alfa-Bank a Bloomberg.



Fridman contó que las sanciones también significan que su última tarjeta bancaria en funcionamiento en el Reino Unido, su lugar de residencia, fue congelada.



“Mis problemas no son nada en comparación a los problemas de ellos (a los ucranianos atrapados por el conflicto)”, dijo al tiempo que recordó que tiene una asignación de $330 al mes y tiene que solicitar una licencia para gastar dinero antes de que el gobierno británico decida qué tan razonable es la solicitud.



En la misma entrevista se mostró un tanto sorprendido al reconocer que en un momento llegó a pensar que tenía una buena relación con el Occidente por sus continuos viajes a Washington y por su programa de becas Alfa-Bank que creó especialmente para ciudadanos estadounidenses, británicos y alemanes en 2004.



“Creíamos sinceramente que éramos buenos amigos del mundo occidental que no podíamos ser castigados”, contó.

Te puede interesar: