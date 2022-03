Horrible hallazgo: restos humanos en obra de construcción en bosque de Nueva York

Trabajadores de la construcción encontraron huesos humanos muy descompuestos al costado de Hutchinson Parkway en El Bronx (NYC), al mediodía de ayer.

Un equipo de construcción hizo el espeluznante descubrimiento alrededor de las 12:30 p.m. en una zona boscosa cerca de la salida norte de Orchard Beach/City Island, dijo la policía de Nueva York.

Tras al anuncio, múltiples oficiales comenzaron a buscar evidencia en el lugar, según imágenes filmadas por News 12. La posible escena del crimen fue acordonada con una lona azul y estaba iluminada por reflectores, mostró el video, citó New York Post.

Los restos fueron enviados al médico forense para su evaluación, según la policía. No se ha determinado la edad de la víctima ni la causa ni tiempo del deceso.