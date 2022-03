Josh Peck habla de su mala relación con Drake Bell

Una vez más, Josh Peck habló de su complicada relación con su coprotagonista de la exitosa serie ‘Drake & Josh’, Drake Bell.

Durante una entrevista en el podcast ‘BFFs with Dave Portnoy and Josh Richards’, la estrella de ‘How I Met Your Father’ participó en un juego de asociación de palabras en el que dio su opinión acerca de varias estrellas infantiles, entre ellas, el cantante Drake Bell.

Josh Peck, de 35 años, sólo pudo decir acerca de su excompañero: “Está bien. Le deseo lo mejor”, admitiendo que no tiene una relación de amistad con Bell desde que terminaron el programa, por lo que han tenido algunos altercados.

“Me casé con mi esposa en una ceremonia pequeña a la que sólo asistieron personas muy cercanas a nosotros. Yo pensé que el secreto de que Drake y yo no tuvimos contacto después de hacer la maravillosa serie me lo llevaría a la tumba. Nadie necesitaba saber que durante 10 años no tuvimos contacto. Así que no lo invité a mi boda”, reveló Peck.

Sin embargo, Drake Bell tomó a mal la decisión de su excompañero y la noche de bodas le envió varios mensajes “maldiciéndolo”.

“Fue delirante porque fue como: ‘Hermano, no trabajamos juntos en mucho tiempo. Teníamos 16 años. Siento mucho que ahora tenga 31 años y haya perdido tu número'”, dijo Peck.

El actor recordó cómo fue que Bell recurrió a Internet para revelar su distancia.

“Escribió unos tuits que inmediatamente desataron muchas reacciones. Después se fue de gira de medios y contó ‘desconsolado’ un discurso que simplemente no fue verdad”, añadió Peck.

Meses después, Peck abordó a Bell cuando se encontraron en la entrega de los Video Music Awards de 2017.

“Recuerdo que estábamos en los (MTV) Video Music Awards, lo vi allí y él me vio. Me acerqué a él y le pedí que se disculpara con mi esposa. Él se acercó a ella y le ofreció una disculpa de cinco minutos”, relató.

Peck, que publicó una foto de los dos abrazándose en el evento, dijo que esa fue “prácticamente” la última vez que habló con Bell.

“’Drake & Josh’ es algo de lo que siempre estaré orgulloso. Quiero que me guste el tipo al que está unido mi nombre para siempre, pero, por desgracia, no es así”, confesó.

La serie de Nickelodeon estrenó un 11 de enero de 2004, protagonizada por los carismáticos Drake Bell, Josh Peck y Miranda Cosgrove, quienes a través de cuatro temporadas se encargaron de mostrar el lado más irreverente de un día cotidiano.

De lo único que se sabe es que Nickelodeon decidió darla por terminada, optando por producir más series que “sorprenderían” a la audiencia.

