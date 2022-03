Thalía busca una solución para acabar con su papada

Si por algo se ha caracterizado siempre Thalía ha sido por expresarse con una sinceridad poco habitual en las celebridades a través de las redes sociales, donde habla como si estuvieran escuchándola solo sus amigos y no los casi 20 millones de personas que la siguen.

Esta semana, por ejemplo, la cantante mexicana realizó un directo para compartir con sus seguidores una de sus grandes inseguridades: el exceso de piel y grasa que ha comenzado a apreciar bajo su barbilla durante el último par de años.

“Yo no sé ustedes, pero con la pandemia y con estos teléfonos ‘inteligentes’, me ha salido una papada cañona. Yo también les veo a ustedes unas papaditas que antes no tenían”, señaló en su video.

Todos sus admiradores saben que ella es una amante del ejercicio físico porque comparte a menudo sus rutinas de entrenamiento en las redes sociales, pero en esta ocasión no sabe qué hacer para conseguir un rostro tan definido como sus abdominales.

Antes de que nadie le recomendara pasar por quirófano, Thalía aclaró que la cirugía estética no es una opción, aunque no descarta someterse a procedimientos menos invasivos.

“No quiero ninguna navaja ni nada todavía, cero, ningún procedimiento extra. Pero tiene que haber alguna máquina maravilla o algún tratamiento“, comentó.

Lo más probable es que la artista mantenga al tanto a sus seguidores de sus descubrimientos en esta materia.

