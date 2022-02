Famosos condenan guerra de Rusia contra Ucrania, piden rezar por la paz.

Figuras de distintos ámbitos se han unido para condenar la invasión de Ucrania después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, lanzara su ofensiva el pasado 23 de febrero.

Uno de los primeros fue el actor Javier Bardem, que encabezó la manifestación frente a la Embajada de Rusia en Madrid para reclamar el cese de los ataques.

“He venido a título personal a expresar mi condena a este ataque tan absurdo y cruel por parte de Putin a Ucrania”, sentenció.

Entre los que hicieron eco en redes sociales se encuentra la rapera Cardi B, Cher, Miley Cyrus, Mark Ruffalo, The Weeknd, Carlos Rivera, Thalía, Penélope Cruz, los duques de Sussex, Irina Shayk, Camila Cabello y deportistas como Vasyl Kravets y Fedor Smolov, jugador ruso del Dinamo Moscú.

“Desafortunadamente, ahora estoy viendo lo que está sucediendo con el conflicto. Rezo por la seguridad de todos”, señaló The Weeknd.

unfortunately i’m just now seeing what’s happening with the conflict and will pause on tomorrow’s announcement. i pray for everyone’s safety. 🙏🏾 — The Weeknd (@theweeknd) February 24, 2022

“Me rompe el corazón levantarme y ser testigo de estas noticias. Siempre estaré agradecida a la comunidad local que me recibió con los brazos abiertos. Me uno en solidaridad a todos aquellos que se han visto afectados por estos ataques contra Ucrania, y a la comunidad global que está exigiendo el fin inmediato de la violencia”, expresó Miley Cyrus.

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, no dudaron en posicionarse claramente ante el conflicto armado y emitieron un comunicado al respecto en su página web: “Estamos con la gente de Ucrania y en contra de esta infracción del derecho internacional y humanitario. Y animamos a la comunidad internacional a que haga lo mismo”, reza un extracto de la nota.

“Un mundo colapsado por la ansiedad y la incertidumbre de una pandemia y ahora, con el terror de la guerra. Nuestras oraciones de paz para el pueblo Ucraniano que está sufriendo tremendamente por estas decisiones de poder”, dijo, por su parte, Thalía. Un mundo colapsado por la ansiedad y la incertidumbre de una pandemia y ahora, con el terror de la guerra. Nuestras oraciones de paz para el pueblo Ucraniano que está sufriendo tremendamente por estas decisiones de poder. pic.twitter.com/Zv3jj3mJhN— Thalia (@thalia) February 24, 2022

Cher condenó la decisión del presidente Vladimir Putin: “¿Por qué Ucrania es importante? (…) Si tiene la oportunidad, Putin devorará países soberanos, hasta que resucite a la URSS. Esto dejará a Europa pequeña y desprotegida. Ellos son odio, división, debilidad”.

Penélope Cruz publicó un mensaje compartido por Unicef, uno de los que más ha circulado por Instagram, y en el que esta organización internacional proclama que “los niños de Ucrania necesitan paz desesperadamente ahora”.

Sin duda el del jugador del Real Sporting de Gijón, Vasyl Kravets, conmovió a muchos. Él culpó a Putin de todo lo que está pasando en Ucrania y reveló que quiere unirse a la guerra, pero no sabe cómo hacerlo.

“Están matando a gente, a civiles, en hospitales… todo es culpa de Putin, no quiero decir que es culpa de Rusia, pero sí de Putin. Somos un país que quiere vivir tranquilo. No queremos atacar a nadie, queremos vivir bien y tranquilos. Digo la verdad: Quiero ir a la guerra y ayudar a mi gente. Pero no puedo ayudar porque no sé cómo disparar, cómo moverme, cómo recargar un arma… pero la verdad es que quiero ayudar. Si pudiera ir, iría al frente a defender mi territorio. Es obligatorio para el corazón de los ucranianos”, sentenció.

“Enviando amor y buenas oraciones a todas las personas inocentes de Ucrania, Rusia y Europa que están atrapadas en este triste y corrosivo momento de violencia y destrucción asimétrica, especialmente, los jóvenes. No han hecho nada para merecer esta perversión y espectáculo obsceno”, tuiteó Mark Ruffalo. Sending love and good prayers to all innocent people of Ukraine and Russia and Europe who are caught up in this sad and corrosive moment of asymmetrical violence and destruction, especially the young people. You have done nothing to deserve this perversion and obscene spectacle.— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) February 24, 2022

Y “para decirle al mundo la verdad sobre la invasión” el actor Sean Penn está en Ucrania trabajando en un documental, mientras Rusia avanza sobre Ucrania y está apunto de tomar Kiev.

Hace unas horas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo en un discurso a la nación que el número de fallecidos se elevó a 137 “héroes”, y cifró en 316 los heridos.

Se teme que Rusia tome la capital de Ucrania en las próximas horas. El segundo día de la invasión se inició en la madrugada con al menos dos fuertes explosiones en el centro de Kiev, con edificios civiles destruidos. Dios bendiga al mundo. Dios nos bendiga a todos. 🙏🏼🤍🕊🏳— Carlos Rivera (@_CarlosRivera) February 24, 2022 reposting this great thought. @isxenviro pic.twitter.com/0Z8QOP2qIA— camila (@Camila_Cabello) February 25, 2022 View this post on Instagram A post shared by Entre Famosos Oficial (@entrefamososoficial)

Sigue leyendo: Sean Penn viaja a Ucrania para filmar documental del ataque de Rusia

– Los rusos entran en Kiev y piden a Ucrania deponer las armas para dialogar

– Zelensky pide a Putin que se siente a la mesa de negociaciones