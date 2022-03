Thalía tenía 19 años, él era 20 años mayor: hoy todos hablan, la critican y Laura Zapata la defiende

Thalía se enamoró. Laura Zapata lo acalara todo. Tenía 19 años de edad, es verdad, pero estaba enamorada de Alfredo Díaz Ordaz, quien según destacó la revista Hola!, era el hijo del expresidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz, que tenía 20 años más que la intérprete de Amor a la Mexicana.

Después de las declaraciones brindadas por Sasha Sokol y la relación que sostuvo con Luis de Llano, muchos vuelven sus ojos a este romance de Thalía y en medio de las críticas, la que sale a defenderla es Laura Zapata.

Pero la defensa de esta villana de las telenovelas, no la limitó a la hora de opinar sobre el caso de Sokol, el cual disvinculó del romance de su hermana. Zapata admite que le parece horrible la situación en si, habla de lo malo es que que un hombre mayor manipulé a una niña de 14 años de edad: “Es tremendo, pero sobre todo que exista el trueque de ‘te doy, pero dame el cuerpecito’”, agregó.

Laura Zapata hizo hincapié en la diferencia de edades y es que Thalía tenía ya 19 años cuando se enamoró de Alfredo Díaz. La declaración de la actriz es letal y por esto dice: “Thalía no era una niña, creo que tenía 17 ó 18 años y Thalía estaba enamorada de Alfredo”, dijo ante varias cámaras del mundo del espectáculo. Agregó además que la relación pasó cuando Thalía estaba en Los Ángeles: “El le produjo un disco, pero yo la vi pérdidamente enamorada de Alfredo”, acotó.

El romance no duró porque en el año 1993 Díaz Ordaz perdió la vida por hepatitis. Cuando la cantante ha hablado sobre este momento, cuenta cómo no sólo entró en shock, sino que le dio por salir corriendo, cuando estaba a punto de perder el conociemiento, así lo narró la revista Hola!

Thalía tiene problemas de papada

Si por algo se ha caracterizado siempre Thalía ha sido por expresarse con una sinceridad poco habitual en las celebridades a través de las redes sociales, donde habla como si estuvieran escuchándola solo sus amigos y no millones de personas, según reportó Showbiz.

Esta semana la cantante mexicana ha realizado un nuevo directo para compartir con sus seguidores una de sus grandes inseguridades: el exceso de piel y grasa que ha comenzado a apreciar bajo su barbilla durante el último par de años.

“Yo no sé ustedes, pero con la pandemia y con estos teléfonos ‘inteligentes’, me ha salido una papada cañona. Yo también les veo a ustedes unas papaditas que antes no tenían“, ha asegurado en un vídeo grabado en modo selfie.

Todos sus admiradores saben que ella es una amante del ejercicio físico porque comparte a menudo sus rutinas de entrenamiento en las redes sociales, pero en esta ocasión no sabe qué hacer para conseguir un rostro tan definido como sus abdominales. Antes de que nadie le recomendara pasar por quirófano, Thalía ha aclarado que la cirugía estética no es una opción, aunque no descarta someterse a procedimientos menos invasivos.

“No quiero ninguna navaja ni nada todavía, cero, ningún procedimiento extra. Pero tiene que haber alguna máquina maravilla o algún tratamiento“, ha comentado.

Lo más probable es que la artista mantengan al tanto a sus seguidores de sus descubrimientos en esta materia.

