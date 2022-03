Embajadora de EE.UU. ante la ONU cuestiona la voluntad rusa de negociar el fin de la guerra con Ucrania

La embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, comentó este domingo que la voluntad del Gobierno ruso de alcanzar un acuerdo con Ucrania para frenar la guerra en el país está en tela de juicio.

“Las negociaciones parecen ser unilaterales. Los rusos no se han inclinado por ninguna posibilidad de una solución negociada y diplomática”, dijo la embajadora durante una entrevista con la cadena CNN.

En la misma, la Thomas-Greenfield catalogó de “muy preocupantes” las denuncias sobre unas supuestas deportaciones de civiles ucranianos a Rusia, sin embargo, puntualizó que que hasta el momento Washington no logrado confirmarlo.

“Solo lo he oído. No puedo confirmarlo. Es inconcebible que Rusia obligue a los ciudadanos ucranianos a entrar en Rusia y los ponga en lo que básicamente serán campos de concentración y de prisioneros”, dijo.

US Ambassador to UN Linda Thomas-Greenfield on reports of Russians moving Ukrainians:



"I've only heard it. I can't confirm it … It is unconscionable for Russia to force Ukrainian citizens into Russia and put them in what will basically be concentration and prisoner camps." pic.twitter.com/pegkIA2WNh — The Recount (@therecount) March 20, 2022

Finalmente, la diplomática descartó la visita del presidente Biden a Kiev en su próximo viaje a Europa, enfatizó que esta opción “no está sobre la mesa”.

“Este es un país en guerra. No puedo imaginar que eso esté sobre la mesa”, recalcó. US Ambassador to the UN Linda Thomas-Greenfield says that President Biden visiting Kyiv on his upcoming European trip is "not on the table."



"This is a country at war. I can't imagine that would be on the table." pic.twitter.com/lYoTVaLUZm— Justin Baragona (@justinbaragona) March 20, 2022

