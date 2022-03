Expresidente ruso lanza seria advertencia: “Rusia tiene el poder para poner” a Estados Unidos en su lugar

El expresidente ruso Dmitri Medvédev ha lanzado un fuerte mensaje a Estados Unidos después de que el presidente Joe Biden llamara al presidente ruso Vladimir Putin un criminal de guerra.



El mensaje de Biden se reprodujo después de que se dieron a conocer los ataques contra ucranianos en Mariupol y otras ciudades, donde según la agencia Associated Press, decenas de niños son enterrados en fosas comunes y residentes del lugar se han quedado sin víveres y no logran obtener alimentos ni asistencia médica.



Medvedev hizo frente al mensaje de Biden y advirtió que Moscú tiene el poder de poner en su lugar a la superpotencia más importante del mundo, además de acusar al país de tratar de doblegar a Rusia.



Medvedev, quien ahora se desempeña como subsecretario del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, pronunció las últimas palabras del Kremlin contra Estados Unidos acusándolo de alimentar un sentimiento antirruso “repugnante”.



“No funcionará. Rusia tiene el poder para poner a todos nuestros descarados enemigos en su lugar”, dijo Medvedev según la agencia Reuters.



Cabe recordar que desde que Rusia invadió Ucrania el pasado 24 de febrero, Estados Unidos, así como su aliados europeos y asiáticos han impuesto una serie de sanciones a los líderes, empresas y empresarios rusos.



Además, varias empresas privadas también se retiraron del país en represalia por la invasión a Ucrania.



La Casa Blanca por su parte cree que estas sanciones están paralizando la economía de Rusia y han derrumbado el valor del rublo; el mercado de valores de Rusia no ha abierto desde la invasión, un golpe “financiero” con el que se espera que se detenga el bombardeo a Ucrania.



Por ahora las declaraciones de Dmitri Medvédev no han provocado la reacción de altos funcionarios estadounidenses, pero queda claro que no tardarán en hacerlo…

