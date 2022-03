Turista italiano muere tras ser mordido en un muslo por un tiburón tigre en una isla del Caribe

Un turista italiano murió en un ataque de tiburón en la isla caribeña de San Andrés, famosa por sus playas de arena blanca.

Antonio Roseto Degli Abruzzi, de 56 años, perdió una gran parte de su muslo derecho luego de ser mordido por la bestia de más de 8 pies, mientras nadaba en un área popular para bucear llamada La Piscinita en la isla colombiana de San Andrés.

#18Marzo #Tiburon #SanAndres l 🔴



¡ATERRADOR! #VIdeo l Un turista italiano murió por el ataque de un tiburón cuando nadaba en playas de San Andrés, #Colombia.⬇️ pic.twitter.com/wukPRvoA5X — NOTICIAS RPTV (@NoticiasRPTV) March 19, 2022

Imágenes gráficas publicadas por la prensa local y en las redes sociales lo muestran acostado boca arriba después del ataque con sangre goteando de su herida antes de ser llevado al hospital.

Abruzzi entró en shock hipovolémico debido a una severa pérdida de sangre, según los informes; el ataque de tiburón, que ocurrió el viernes pasado, es el primero para el popular centro de buceo, considerado como uno de los mejores lugares para hacer snorkel en la isla.

El turista italiano Antonio Roseto Degli Abruzzi de 56 años de edad, habría llegado al Hospital xClarence Lynd Newball sin signos vitales, luego de haber sido atacado por un tiburón en una playa de Colombia. pic.twitter.com/ft5BsMC38n — Enfoquec Noticias (@EnfoquecNoticia) March 20, 2022

Un portavoz del gobierno de la isla dijo: “Hay programas de buceo con profesionales en los que los tiburones pasan cerca, pero nunca ha pasado nada”.

Ataque de un tiburón tigre

Los tiburones tigre son el segundo tiburón más mortífero después de los grandes blancos, aunque los incidentes fatales que involucran a humanos siguen siendo extremadamente raros.

Los videos que circulan en las redes sociales muestran a dos tiburones tigre que se cree que estuvieron involucrados en el incidente del viernes nadando cerca del ataque.

El biólogo marino Rodrigo López dijo: “La gente está muy preocupada por lo que pasó y no dejan que la gente entre al agua. Colega me manda desde San Andrés, Colombia, reporte de un ataque de tiburón tigre 😭

Este es el victimario y no mostraré a la victima porque me van a suspender 😢😢😢 pic.twitter.com/qbHP5nz5Y5— Claudita®💋💄👑 (@clothasub) March 20, 2022

“Un testigo dijo que el hombre que fue atacado era un buen nadador y había estado en el mar durante bastante tiempo y cuando se alejó más por segunda vez después de regresar a la orilla, comenzó a gritar pidiendo ayuda y estaba rodeado de sangre. .”

Mauricio Valdonado, quien arriesgó su vida nadando para traer al turista de regreso a la orilla, agregó: “Estaba solo”.

La Piscinita recibe su nombre del agua tranquila y la formación rocosa que la hace parecer una piscina natural encerrada en acantilados.

