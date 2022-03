Lili Estefan: Todo Lo que pasó en su cumpleaños número 55

Como te anticipamos, Lili Estefan este domingo recibió sus 55 años, y te vamos a contar todo lo que pasó en su cumpleaños, ¿qué? A continuación…

El festejo comenzó el sábado con la llegada de su mejor amiga, Thalía, quien viajó desde New York a Miami, para estar junto a su ‘Flaca’.

Pero la gran fiesta, la oficial, fue el domingo en una de casa en una de las islas de La Florida.

La onda era playera, por supuesto Lili estuvo acompañada de su familia, sus amigas más cercanas y sus hijos, Lorencito (que viajó desde Los Angeles donde estudia actualmente) y Lina, quien sí aún vive con su mami en Miami.

¿El menú? barbacoa y todo tipo de tapas estilo español de una compañía que suele contratar Lili para sus fiestas. El pastel por demás bello, era de flores, y tenía 4 pisos. La música estuvo a cargo de su hijos, Lorencito, quien como hemos visto antes es DJ, y le dio ese regalo a su mami.

El gran ausente fue su compañero de trabajo y gran amigo, Raúl de Molina, sin embargo, no pasó desapercibido para él este gran día, y le dedicó un amoroso mensaje de amor en su cuenta de Instagram.

“Feliz cumpleaños @liliestefan la persona que quiero más después de mi esposa e hija. Tu alegría alumbra el mundo! Felicidades“, le escribió Raúl a lo que Lili le respondió.

“Mi hermanito del alma ! Graciassss por ser tanto en mi vida! Te AMOOOOOOO 🥰❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️… Y GRACIAS por tu apoyo INCONDICIONAL ❤️“. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

Estos 55 años encuentran a Lili mucho más fuerte que años atrás, cuando le tocó enfrentar uno de los momentos más difíciles e inesperados de su vida: la infidelidad de su esposo y padre de sus hijos, la separación y recibir la demanda de divorcio de parte de su ex en la semana que recibía su primer Emmy.

Ya la tormenta pasó y en la calma, con sus hijos ya grandes y encaminados, podría estar lista para pronto presentarnos un novio.

MIRA CÓMO FESTEJARON A LILI ESTEFAN EN ‘EL GORDO Y LA FLACA’:

