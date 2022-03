Lili Estefan se lleva a Thalía a esquiar: todo iba bien hasta que estrelló la cara contra el agua del mar

Todos en el mundo del espectáculo saben que Lili Estefan es muy amiga de Thalía. La conductora de El Gordo y la Flaca sostiene una amistad muy íntima con la esposa de Tommy Mottola, desde hace muchos años. Por esta razón no es sorpresa verlas juntas, o leer los mensajes que se dedican en momentos especiales. Es así de simple, son amigas y se quieren.

Por eso es encantador para los fans y divertido además, verlas disfrutando de una actividad como el esquí actuático, sobre todo porque en esta ocasión fue Thalía la que demostró su destreza, tanto que en ocasiones lo hizo a una sola mano. Y todo bien, hasta que al final el rostro de la cantante terminó estrellándonse contra el agua del mar.

Lili, conductora de El Gordo y la Flaca compartió el video que la misma Thalía subió a sus redes, sólo que “La Flaca” de Univision escribió: “Dale @thalia eres una campeona esquiando en agua fría. Las mejores caídas”.

Y ojo que además le pide a sus seguidores que miren el final del video, que es cuando Thalía cae al agua: “Miren hasta el final del vídeo. Te quiero”, concluyó Lili Estefan. Por su parte la cantante mexicana escribió: “Cómo nos divertimos mi @liliestefan y yo. Lo que nos falta es tiempo”. Pero también agregó: “Esta capitana estrella me sacó a esquiar, cosa que no hacía en más de 20 años, así que la verdad no estuvo nada mal. 😎 Lo que sí, mi hijito nunca me había visto esquiar y en el par de veces que me caí le preguntaba a la tía Lili “¡¿Está bien mi mamá?!”.

