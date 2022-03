Lucía Méndez cuenta la verdad de por qué terminó con Luis Miguel: “Quedé embarazada de Pedro Torres”

Mucho se ha hablado de la relación que mantuvieron Lucía Méndez y Luis Miguel, cuánto duraron, por qué terminaron… Y aunque no es la primera vez que la diva de las novelas toca este tema, sí esta vez cuenta la verdad completa.

Lucía Méndez le dio una entrevista exclusiva a Michelle Galván para ‘Primer Impacto’, y entre muchos temas tocaron el de su romance con Luismi, cuando ambos estaban en un momento increíble de sus carreras individualmente.

Ya Lucía había contado que la diferencia de edad no la tenía muy convencida, que no sentía que estaba enamorada de Luismi, que la fama del cantante chocaba con la suya, que habían durado cerca de 6 meses, pero la verdadera razón del final fue mucho más allá de todo eso, venía con corazón, manitos y pecitos: “Quedé embarazada de Pedro Torres”, le contó la diva de las novelas a Michelle.

Y fue aún más clara y profundo. Pedro Torres, el padre de Pedrito Jr. era el director del video ‘Cuando Calienta el Sol’ de Luis Miguel, la modelo fue Mariana, quien como hemos visto en la serie, fue la primera novia formal del cantante.

Pues ese video fue un antes y un después para ambos: “Yo acepté cenar con Pedro y en esa primera salida quedé embarazada“.

Esa fue la verdadera razón del final del romance entre Lucía y Luis Miguel, la actriz quedó embarazada del director de su video… De ahí viene que una vez que Méndez se divorció de Pedro Torres, Luismi la buscó ¡para decirle de todo!

“Fue padrísimo, pero como 10 años después o más fue cuando me citó y me dijo de lo que hasta me iba a morir, estaba enojado conmigo. De pronto me dijo: ‘Para tu ego, eres el amor de mi vida’ y me quedé helada‘”.

