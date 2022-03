Oscar de la Hoya y su ardiente novia conocen a la Miss de Marc Anthony tras concierto en EE.UU.

El exboxeador Oscar de la Hoya fue una de las personalidades que dijo presente en el concierto que dio Marc Anthony, la semana pasada, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

El Golden Boy y su despampanante novia, la modelo y periodista Holly Sonders, compartieron en los camerinos con el cantante de origen puertorriqueño; a quien, además, lo acompañó su nuevo amor.

De la Hoya, de hecho, publicó en Instagram una instantánea en la que aparecen los cuatro. “Mi hermano, eres una leyenda. Tan feliz de verte finalmente feliz”, escribió el exboxeador.

“Esto fue divertido. Te quiero mucho”, comentó Sonders con varios emojis de corazones. Hasta el momento, la publicación del mexico-americano ya supera los 29,000 Me gusta.

El Golden Boy continúa con sus intenciones de regresar al cuadrilátero, luego de que el COVID aplazara el combate que tenía pendiente. En su etapa como profesional (1994-2007) fue campeón mundial en seis divisiones distintas, desde superpluma hasta mediano.

¿Quién es la nueva conquista de Marc Anthony?

Aunque ya era un secreto a voces, Marc Anthony presentó en sus redes sociales a su nueva compañera sentimental: se trata de Nadia Ferreira, Miss Paraguay y primera finalista en el Miss Universo 2021. View this post on Instagram A post shared by Marc Anthony (@marcanthony)

El Rey de la Salsa también compartió en sus redes sociales una foto en la que aparece abrazo y mira fijamente a la joven de 22 años. “Que Dios les multiplique todo lo que ustedes nos desean”, dijo Marc, en agradecimiento al cariño recibido por sus seguidores.

