Cómo crear el PIN para la Tarjeta de Subsidios de Alimentos P-EBT de tu hijo en Nueva York

Creadas como una alternativa para minimizar el impacto de la pandemia en la alimentación de los niños en edad escolar —tanto en Nueva York como en muchos lugares de Estados Unidos— las tarjetas P-EBT (Pandemic Electronic Benefit Transfer) guardan cierta similitud con las tarjetas EBT del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) debido a su finalidad: funcionar como plataformas electrónicas para el pago de un subsidio para la compra de alimentos en comercios asociados.

Otra característica que comparten es la creación de una clave o número de identificación personal (PIN) que permitirá su activación y su uso, garantizando la seguridad del beneficio en manos de quien lo recibe.

¿Cómo crear un PIN para la tarjeta P-EBT que ha recibido mi hijo en el estado de Nueva York?

Captura de pantalla mostrando la apariencia de una tarjeta P-EBT de Nueva York.

A diferencia de las tarjetas del programa SNAP, las cuales pueden solicitarse, las tarjetas P-EBT son enviadas directamente a los hogares donde hay uno o varios niños elegibles que, principalmente, participan en programas de comida escolar, un beneficio cuya regularidad se ha visto afectado por la pandemia. Una vez que se reciben, deben ser sometidas a un proceso de activación que incluye la creación de un número de identificación personal (PIN) cumpliendo con los siguientes pasos:

1. Luego de recibir la tarjeta por correo postal, llamar al 1-888-328-6399.

2. Una vez inicie la llamada y cuando la operadora lo indique, escoger un idioma marcando el número que corresponda.

3. Cuando lo solicite la operadora, ingresar el número de la tarjeta. El número de la tarjeta es un código de 19 dígitos que se encuentra en la parte frontal de la misma.

4. Como será la primera vez que se use, el sistema no mencionará las opciones que se ofrecen una vez que la tarjeta está activada. En ese caso, debe presionarse el ‘1’ para que permita crear el PIN.

5. En circunstancias normales, este sistema pediría los últimos 4 dígitos del Número de Seguro Social (SSN), sin embargo, la Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para Incapacitados de Nueva York (OTDA) sostiene que esta norma no aplica para estos casos. En su lugar se debe introducir la fecha de nacimiento del niño cuyo nombre aparece en la tarjeta: los dos dígitos correspondientes al mes y los dos dígitos correspondientes al día. Las tarjetas vienen con una fecha de nacimiento ficticia, pero solo debe usarse la real.

6. Ingresar el código postal cuando la operadora lo solicite.

7. Ingresar 4 dígitos que se convertirán en el PIN de la tarjeta. Es importante que recordar estos números ya que serán necesarios para poder hacer compras de alimentos con la tarjeta.

También te puede interesar:

– Tarjetas EBT para niños: qué estados las ofrecen y cómo conseguirlas

– Paso a paso, cómo activar la tarjeta EBT

– Qué es el Fondo para el Cuidado y Desarrollo de Niños que ofrece ayuda financiera en EE.UU. a familias de bajos recursos: cómo aplicar