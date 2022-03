Despierta América: Karla Martínez y Satcha Pretto reciben críticas por su vestuario en Univision

Karla Martínez es una de las conductoras principales de Despierta América, para muchos uno de los pilares más importantes dentro del matutino de Univision. Y aún cuando suele ser aplaudidad por sus fans gracias a su buen gusto para vestir, hay días en los que algunos de sus fans no están del todo de acuerdo con la selección de vestuario.

Hace unos días hubo alguien que pidió se le otorgara un asesor de imagen a Karla Martínez. “Y a la pobre Karla, páguenle un asesor de imagen. No es justo, ¡tan chula la Karlis, por favor!”. Alguien más dijo: “Karla no da una con la ropa”, “Vistan bien a Karla“. Pero en este día Karla no fue la única que recibió críticas, junto a ella otra que no logró complacer a los fans fue Satcha Pretto, la presentadora de noticias de Despierta América. “Ay Dios mío, esa falda de Satcha está demasiado corta. Esta buena para ir a la playa. Ella está muy linda, sí. Pero cuál es la necesidad. Enseñar todo para dar noticias. ¡Wow!”.

Pero, hay que agregar que en este post el público no sólo criticó a las conductoras mencionadas, también destacó una práctica que al parecer ha empezado a disgustar a algunos de los televidentes que usan además las redes sociales, para compartir sus opiniones. Entre estas se destacó la siguiente: “¡Qué lamentable lo que hacen! Entran bailando y haciendo tanta payasada mientras que dan noticias tan lamentables. Todavía hay que respetar y apoyar a tantas personas que pasan por tantas penas y más ustedes que informan, ¿y la periodista?, increíble. Cómo llevan ese programa, y lo digo porque tengo mucho años viéndolo y es el peor programa que han pasado”.

El caso Albert Martínez, que ya no forma parte de Despierta América ni de Univision no ha dejado al público tranquilo. Es más están tan a disgusto que exigen saber las razones que llevaron a la cadena a dejarlo ir: “Despierta América, ¿pueden informar al público, por favor, qué pasó con Albert Martinez? Un profesional en todos los sentidos y muy simpático para dar el reporte del tiempo. Sin el no es lo mismo el programa. ¿Va a regresar? Pienso que el público se merece más información. Gracias.”

Otro conductor que fue criticado fue Carlos Calderon, y no por su vestimentan sino por sus comentarios, algunos creen que éstos no son adecuados: “Muy buenos días, feliz viernes. Todos son muy carismáticos pero @carlitoscalderon debería cuidar sus comentarios misóginos y machistas… Ningún adulto manda sobre las acciones de otro adulto, aunque dañe tu hombría”.

