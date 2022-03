Univision. Sale Albert Martínez y regresa Ana Patricia Gámez a Despierta América: el público se cansa y pide oportunidad para gente nueva

El regreso de Ana Patricia Gámez, quien formó parte del programa por ocho años, ha generado comentarios encontrados en las redes sociales de Despierta América. Y es que la gente recuerda que ella dejó Enamorándonos por darle priorididad a su familia. Hecho que aceptaron, pese a lo mucho que la querían en el show junto a Rafael Araneda. Su retorno al set del matutino de Univision, por esta razón, tuvo un sabor tan dulce como amargo al leer los mensajes expuestos por los que siguen Despierta América.

Hubo quienes se mostraron molestos por este aparente estira y encoge: “Ya caen mal con lo mismo pongan a alguien diferente”. Mientras que otros fueron más extensos en su opinión: “Deberían de darle la oportunidad a nuevas personas, nuevos presentadores. Ana Patricia es linda y todo, pero ella ya se fue y rechazo la oportunidad por sus hijos. Queremos ver a gente nueva. Saquen a Karla -Martínez- que ya hizo millones. Ya tiene su mansión y ya puede vivir bien por el resto de su vida con todo lo que cobra. Denle oportunidad a presentadores nuevos de otros países también”.

La llegada de Ana Patricia Gámez ha generado algo de escozor en los fans y por esto le echaron en cara sus palabras cuando se despidió de Enamorándonos, programa que conducía junto a Rafael Araneda y que éste ahora comparte con Ana Karina Banda: “Y no que ya no querías salir en tv que por sus hijos”. Pero ojo se entiende que su visita fue sólo eso, aún no hay un regreso formal, aunque se ve que ya anda extrañanado el trabajo por las mañanas en la casa de Univision.

Aquí es donde entra la noticia de la salida de Albert Martínez, jefe de meteorología. La periodista argentina Mandy Fridmann confirmó ayer que éste ya no formaba parte de la cadena Univision, ellos mismos le proporcionaron la información, luego de que tras su ausencia buscara respuesta, y es que el público quería saber qué estaba pasando con él, porque ya no salía en pantalla.

De momento, Martínez se sabe que está en España. Y por lo relatado por Mandy para El Diario de Nueva York sabemos que: “Albert no solo ya no formará parte del talento de ‘Despierta América’, sino tampoco de la cadena Univision, ni TelevisaUnivision”. View this post on Instagram A post shared by Albert Martinez (@alberteltiempo)

Aún se desconocen las razones concretas de su salida. Las especulaciones existen, pero nada ha sido confirmado. Lo único que se sabe es que éste ya no forma parte de TelevisaUnivision. Aquí lo explica Mandy Fridmann.

Más sobre Despierta América:

Sin Rollo: Jomari Goyso y Carlos Calderón hacen el Anitta challenge en Despierta América

Chef Yisus a sus compañeros de ‘Despierta América’: “Esta no es la Casita Más feliz, este es un hogar”

Raúl González sobre su experiencia en Telemundo: “Pensé que mi carrera en televisión se había acabado”