Por esta fotografía dicen que Karla Martínez se parece a Meghan Markle. Increíble

“Se parece a Meghan -Markle-, increíble”, comentó un seguidor del programa Despierta América en Instagram. Y sí, al ver la imagen compartida de Karla Martínez hasta nosotros pudimos notar el parecido con la duquesa de Sussex. Probablemente por la luz y la forma en la que lleva el cabello, algunos pudieron percibir lo mismo. Y más allá de la similitud, lo que la conductora ha recibido con esta publicación, son mensajes de mucho cariño por parte de su público.

Hermosa. Linda. Guapa. Guapísima. Estas son algunas de las palabras que sus seguidores le dedicaron a Karla Martínez en este post.

Vale mencionar el cariño de sus seguidores, porque como muchas otras conductoras de televisión, Karla también tiene detractores. Y algunos de éstos piden que la saquen del matutino de Univision. Mientras que otros consideran que ella y Alan Tacher deberían ser inamovibles, puesto que los ven como los pilares del show.

Durante la semana, por otra parte, tanto Karla como Satcha Pretto fueron duramente criticadas por los fans por dos motivos: por el vestuario y entrar bailando todas las mañanas cuando empieza Despierta América. Sobre el vestuario de Karla dijeron: “A la pobre Karla, páguenle un asesor de imagen. No es justo tan chula la Karlis. Por favor”.

Sobre Satcha: “¡Ay Dios mío!, esa falta de Satsha está demasiado corta. Está buena para ir a la playa. Ella está muy linda, sí. Pero cuál es la necesidad. Enseñar todo para dar -la- noticia. ¡Wow!”. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

