Tras la salida de Albert Martínez, el público pide a Sirey Morán en Despierta América

Esta semana la periodista Mandy Fridmann confirmó la salida de Albert Martínez de Despierta América, gracias a información brindada por la televisora. En su nota la argentina cuenta la respuesta de Univision: “Albert no solo ya no formará parte del talento de ‘Despierta América’, sino tampoco de la cadena Univision, ni TelevisaUnivision”.

Dicha situación chocó con la llegada previa de Ana Patria Gámez al matinal de Univision. Dijeron que regresaba, pero parece que sólo lo hizo de visita. Sin embargo, también se comentó en algunos medios que la conductora podría estar extrañanado ser parte de Despierta América. Nosotros te contamos esta situación: Sale Albert Martínez y regresa Ana Patricia Gámez a Despierta América: el público se cansa y pide oportunidad para gente nueva. La respuesta de nuestros lectores no se hizo esperar.

Antes de que compartiéramos nuestra información, vislumbramos que en los videos compartidos por la cuenta de Instagram de Despierta América el supuesto regreso de Ana Patricia tuvo un sabor dulce y amargo: unos aplaudieron, hubo quienes se molestaron. Le recordaron a la ex conductora de Enarmorándonos que dejó la televisión para darle prioridad a su familia. En estos mismos mensajes, por otra parte, hasta pidieron la salida de otros conductores. El nombre de Karla Martínez se pudo encontrar entre éstos.

Nuestra noticia, como ya te contamos, la compartimos en la cuenta de Fecebook de El Diario de Nueva York, y ahí parte de nuestros lectores soltó otra sugerencia para Despierta América. Y es que uniéndose a la voz de los que piden nuevos talentos en las pantallas de Univision, hubo quienes empezaron a pedir, ya, la incorporación de Sirey Morán.

“¿Y qué pasó con la última ganadora de Nuestra Belleza Latina, Sirey Morán?, se supone que trabajaría después de prepararse en el CEA y aún no la vemos; parece que sólo se quedan con el rating”, argumentaron en nuestra página. A este mensaje reaccionaron varios. “Es verdad. La nueva ganadora de Nuestra Belleza no se ve por ningún lado, ¿será porque es Hondureña?”. En este mismo hilo continuaron nuestros lectores, hablando, pidiendo, exigiendo la incorporación de Sirey Morán: “Entonces para qué las dejan participar si cuando ganan las hacen a un lado. Parece que sólo están prefiriendo a las dominicanas y mexicanas. Cómo la ves de ahí. Incluso esta última vez ya no dieron los $200,000 dólares, sólo $50,000 y tampoco le dieron el carro. Parece que Univisión va en bajada”. Muchos creen que hay discriminación en la cadena.

La ausencia de Sirey Morán en Univision se debe a discriminación, dicen, y los argumentos de nuestros lectores en este sentido son muy fuertes: “Univision tiene privilegios especialmente hacia los mexicanos, existe descriminacion hacia ciertas nacionalidades. Sirey Morán sería una nueva imagen y no se ha visto después de que ganó, porque las otras ahí están en Univision, las mexicanas que han ganado ese concurso y las dominicanas las puertorriqueñas. Las centroamericanas que han ganado ese concurso de NBL brillan por su ausencia. Sirey es preparada, incluso habla varios idiomas. Tiene estudios universitarios, ha participado en la televisión en su país y no se ha visto en Univision. Quiza es más preparada que muchas que han ganado ese concurso, que Univision tuvo que pagar para darles preparación. Existe mucha descriminacion, luego hablan de que los anglosajones son racistas y descriminadores, cuando dentro de los mismos latinoamericanos existe mucha descriminacion por nacionalidades”.

Sobre la salida de Albert Martínez el público también expresa tener muchas dudas, y exigen respuestas. Quieren que regrese, y sino entonces exigen saber con claridad por qué razón ya no forma parte de Despierta América: “Por favor queremos saber qué pasó con Albert. Una persona como él se nesecita para dar el tiempo, explica muy bien y sabe hacer su trabajo excelente”.

