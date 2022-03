General estadounidense retirado explica por qué varios generales rusos están siendo asesinados

A días de que se cumpla un mes de que Rusia invadió militarmente a Ucrania, los rusos han perdido a sus generales más importantes.



El fin de semana se dio a conocer que Ucrania logró rastrear la llamada de un general ruso y acabó con su vida. Pese a que en el momento no se dio a conocer el nombre de la víctima, más tarde se supo que se trataba de Andrei Mordvichev quien se desempeñaba como teniente general y que había sido elegido como el general de más alto rango.



Mordviche no ha sido el único general que ha fallecido en este ataque, días atrás Ucrania acabó con el general de división Oleg Mityaev quien murió en el asalto ruso a Mariupol. Según informes, otros tres generales del mismo rango, Andrei Sukhovetsky, Vitaly Gerasimov y Andrey Kolesnikov, también murieron.



Pese a conocerse nombre y apellido de los caídos, el Kremlin solo ha reconocido la muerte de Sukhovetsky.



Tras la muerte de cinco rangos importantes dentro del pelotón ruso, el general estadounidense retirado, David Petraeus reveló en entrevista con CNN que es muy poco probable que un general muera en campo de batalla: “Esto es en las primeras tres semanas (del inicio del enfrentamiento) y estos son generales bastantes importantes”.



El también ex director de la CIA señaló que uno de los problemas es que los rusos están haciendo llamas por líneas inseguras e irregulares: “La conclusión es que su mando y control se ha derrumbado”.



El otro probable problema que David Petraeus observa es que las órdenes en las fuerzas armadas de Rusia provienen de los comisionados y que el enfoque estratégico en bombardeos de objetivos al ser a distancia no hay un cuerpo de suboficiales que facilite más información de fondo sobre cómo tomar decisiones sobre el terreno.



“¿Entonces qué sucede? Un general impaciente está sentado allí atrás en su vehículo blindado o lo que sea se adelanta para averiguar qué está pasando porque no hay iniciativa. Una vez más, no hay un cuerpo de suboficiales. No hay sentido de la iniciativa en los niveles inferiores. Esperan a que les digan qué hacer. Entonces él sube allí. Y los ucranianos tienen francotiradores muy, muy buenos, y acaban siendo sacándolos a diestra y siniestra“, dijo.

Te puede interesar: