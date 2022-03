Nueva York necesita el Acta de Derechos de los Votantes John R. Lewis

Hace unos cuantos años, cuando voté por primera vez en Nueva York, me sorprendió –y no de manera muy grata— el número de obstáculos que debí superar y el número de candidatas y candidatos que tuve que considerar para poder ejercer ese derecho democrático. Acostumbrado a la elecciones en Puerto Rico, donde se vota cada cuatro años por un número mucho menor de candidatos, y donde la tasa de participación siempre supera un 70%, se me hizo difícil conseguir ayuda para entender la papeleta.

Si para muchos latinos y latinas participar en las elecciones podía ser complicado y desalentador entonces, ahora es aún más difícil. Es que durante los últimos diez años, sucesivas decisiones de la Corte Suprema de Justicia han ido debilitando la Ley de los Derechos del Votante de 1965, que alentaba y protegía el acceso a las urnas para toda la ciudadanía, incluida nuestra comunidad.

De manera creciente, los hispanos y otros sectores minoritarios tropiezan con obstáculos demoras a la hora de votar. En las elecciones de 2020, por ejemplo, en algunos distritos de Nueva York las filas para votar parecían interminables. Hay que recordar que las elecciones se realizan en días laborables, de manera que esas complicaciones y esperas desalientan la participación de quienes deben elegir entre votar o ir a trabajar, o regresar a tiempo a casa para cuidar o alimentar a sus hijos, por ejemplo

Nueva York tiene fama de ser una de las regiones más demócratas del país, pero un reciente estudio sobre las leyes que facilitan o no la participación electoral de las personas nos ubicó por debajo de estados como West Virginia, Luisiana y Nebraska.

A menos que hagamos algo al respecto, la situación en Nueva York podría empeorar aún más. El mes pasado, el Congreso de la Nación no aprobó una conjunto de medidas que podrían haber fortalecido la Ley de Derechos al Votante de 1965. Y de inmediato, algunas legislaturas estatales aprovecharon esa inacción para aprobar leyes que restringen los derechos de los votantes, especialmente los de las comunidades minoritarias.

Pero hay esperanzas. Al menos en Nueva York, si es que la legislatura estatal aprueba la John R. Lewis Voting Rights Act (S.1046/A.6678), un conjunto de leyes que ofrecería protecciones y herramientas más eficaces para combatir la discriminación racial y todo intento de restricción de los derechos de los votantes.

Entre las medidas que propone el Acta John R Lewis figura un programa de pre-autorización que impediría las políticas discriminatorias, ampliaría la ayuda a quienes hablan idiomas distintos del inglés, incluidas las papeletas y otros materiales redactados en otros idiomas, como el nuestro.

Nuestra Hispanic Federation, en colaboración con organizaciones comunitarias latinas, como LatinoJustice PRLDEF y Dominicanos USA, realiza esfuerzos para que se apruebe el Acta John R. Lewis, lo que representaría una enorme victoria no sólo para nuestra comunidad y otras minorías, sino para la verdadera democracia. Después de todo, la democracia auténtica consiste en consultar –y aceptar—la voluntad de la mayoría de las y los votantes.

Pero todo lo que hagan nuestros líderes y nuestras organizaciones para facilitar la participación electoral de nuestra gente sólo tendrá sentido si nuestra comunidad vota. De manera que alentamos a quienes puedan hacerse ciudadanos a que se naturalicen y se inscriban como votantes lo antes posible. Y que voten en todas y cada una de las elecciones.

Si necesitan información y ayuda, no duden en llamar a la línea de información gratuita y bilingüe de la Hispanic Federation, (844) 432-9832.

También pueden visitar www.movimientohispano.org, donde encontrarán abundante información.

¡Celebremos juntos el 32mo aniversario de la Hispanic Federation, y hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation