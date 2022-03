Rusia lanza seria advertencia a Polonia previo a la visita de Joe Biden y los llama “comunidad de idiotas políticos”

Dmitri Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, lanzó una seria advertencia a Polonia a través de una extensa carta a días de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visite el país después de mantener conversaciones urgentes con la OTAN y los aliados europeos en Bruselas.



En el mensaje Medvédev deja en claro que Polonia se ha unido sin razón a la ola de “rusofobia” que se vive en contra de su país: “Los intereses de los ciudadanos de Polonia han sido sacrificados debido a la rusofobia de los políticos mediocres y sus titiriteros del otro lado del océano con claros signos de locura senil”.



Y destacó todo lo que Polonia podría perder por la “rusofobia”: “Es absoluta y completamente correcto que sea costoso e irreflexivo. Pero Polonia ya no puede tener en cuenta los costos. Todo lo que Polonia podría perder debido a su rusofobia patológica a largo plazo ya se ha perdido“. (Polonia y la propaganda polaca es) “El crítico más vicioso, vulgar y estridente de Rusia. Comunidad de idiotas políticos…” y les recordó que lo que Rusia hizo por su país: “… Polonia olvida que el ejército soviético la liberó de la ocupación nazi; en cambio, la ‘ocupación’ soviética se equipara con el nazismo; esta es una retórica engañosa y repugnante”.



Además, les recordó que su decisión de dejarles de comprar gas, petróleo y carbón: “Ya ha causado graves daños a la economía de este país”.



“Lo mismo se aplica a muchos otros pasos, que no se basan en la economía, sino en la politiquería bajo el disfraz de ‘desrusificación’. Pero ahora es mucho más importante para las élites polacas jurar lealtad a su señor supremo, Estados Unidos, que, para ayudar a sus propios ciudadanos, por lo que apoyarán constantemente el fuego del odio hacia el enemigo de Rusia”, dijo Dmitri Medvédev al tiempo que agregó que los ciudadanos polacos no ganarán absolutamente nada al ponerse del lado de EE.UU.

