El día que Donald Trump amenazó a Vladimir Putin con volar las iglesias de Rusia

Rudy Giuliani, exrepresentante legal de Donald Trump, ha sacado a relucir una historia poco conocida del expresidente de los Estados Unidos; en una ocasión tomó el teléfono, llamó a Vladimir Putin y lo amenazó con volar las iglesias de su país.



En entrevista con Newsmax, el abogado de profesión salió en defensa de su exjefe e indicó que de estar Trump en el poder, la invasión de Rusia a Ucrania no hubiera pasado: “(Estados Unidos) hubiera sido energéticamente independiente (si no hubiera sido) defraudado al votar por un criminal de por vida para presidente”.



“Sobre estas cosas, sobre cómo dicen que Putin es inteligente, es por eso que es un genio”, dijo.



Y reafirmó que Trump cree que Putin es inteligente y se lo hizo saber: “Oye, Vladimir, eres muy inteligente, muy inteligente”, dijo al tiempo que señaló que tiene autorización del exmandatario de replicar las palabras que algún día dijo.



“Entonces, tiene una reunión con Putin y le dice que están hablando de Ucrania y él dice: ‘Vladimir, no deberías atacar a Ucrania, porque entonces voy a… bueno, nunca me gustaron esos grandes – ¿Qué son esas cosas que tienes en Moscú? Esas grandes burbujas, esas grandes burbujas doradas. Nunca me gustaron esas cosas. Así que voy a tener que hacerlos estallar. Entonces, Putin dice: ‘Son iglesias’. Y él dijo: ‘Oh, Vladimir. No me digas eso de las iglesias. Oh vamos. ¿Iglesias? Puedes engañar a Bush, no puedes engañarme a mí. Iglesias, ¿te preocupan las iglesias? Así es él”, contó Rudy Giuliani.



Las declaraciones de Rudy Giuliani sobre detalles de las llamadas que hubo entre Donald Trump y Vladimir Putin dejan ver que el exmandatario era un tanto indiscreto, lo que en su momento alarmó a muchos de sus asesores diplomáticos.



Rudy Giuliani es uno de los políticos que creen que hubo fraude en las pasadas elecciones de Estados Unidos y fue así como Joe Biden llegó al poder.

