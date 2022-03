Siguen las fuertes críticas en París: “Neymar llega a entrenar al límite de estar borracho”

La derrota 1-3 frente al Real Madrid ha causado un desbarajuste deportivo impactante en el PSG. Tanto es así que Mbappé dice sentirse “harto” y la prensa filtró que Neymar llega a entrenar en condiciones lamentables.

Más allá de la derrota y eliminación en octavos de final contra el Madrid en Champions League, la situación que terminó por desequilibrar todo fueron los abucheos y silbidos que recibió Neymar y Messi por su propia afición en Parque de los Príncipes.

En ese sentido, tras la derrota 3-0 frente al Mónaco, las críticas crecieron desde varios sectores. La prensa también juega un papel clave y el señalamiento que más revuelo causó fue el del periodista de RMC Sport Daniel Riolo.

Neymar ya casi no se entrena, llega en un estado lamentable, al límite de estar borracho (…). Hay una ruptura total con los estamentos del club y del vestuario Daniel Riolo – After Foot

No mostró pruebas de lo afirmado, pero se atrevió incluso a decir más cosas del brasileño que renovó su contrato con el club hasta 2025.

🔥EL PSG, UN POLVORÍN



💣Críticas salvajes a Neymar.



🧐MBAPPÉ y su mensaje a POGBA.#JUGONES. pic.twitter.com/f8yQ3rVtj4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 22, 2022

“A los seguidores del PSG les importa una mierda las payasadas de Neymar ni su documental en Netflix. Tenemos que firmar su cheque y dejarlo ir. Está haciendo mucho daño al club, lo está arruinando”, señalo Riolo.

El citado comunicador también dejó críticas al entrenador argentino Mauricio Pochettino: “El PSG ya no es un club. No hay hilo conductor más común. El entrenador ya no existe y el presidente no ha dicho ni una palabra”.

Esto se sumó a la polémica frase que dejó Mbappé a Pogba al llegar a la concentración de la selección francesa: “Estoy harto”.

También fueron revelados los salarios mensuales de los jugadores del PSG, los publicó el diario L’Équipe. Neymar es el que más cobra, seguido de Messi y después Mbappé. Los mejores pagados mensualmente del PSG según @lequipe. Neymar, el mejor pagado con 4.083.000€ millones. Le sigue Messi con 3.375.000€ y Mbappé cierra el pódium con 2.220.000€. Sergio Ramos no está entre los diez mejores pagados de la plantilla. pic.twitter.com/Wc2CHnhMat— Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) March 22, 2022

