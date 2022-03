Carlos Baute destapa el nombre de las cantantes que rechazaron colaborar con él en su tema ‘Colgando en tus manos’

Carlos Baute ha esperado catorce años para revelar la identidad de las tres cantantes que rechazaron la posibilidad de convertirse en sus flamantes compañeras para la grabación del sencillo ‘Colgando en tus manos’, el dueto más exitoso de toda su discografía y que finalmente contó con Marta Sánchez como vocalista invitada.

En conversación con el programa TeleShow, de la televisión paraguaya, el cantante venezolano explicó que su discográfica quiso contar en un primer momento con la italiana Laura Pausini, quien declinó la oferta debido a que acababa de firmar otra exitosa canción con James Blunt.

La misma respuesta recibió Baute de la española Rosario Flores y de la mexicana Paulina Rubio.

“Pero bueno, te voy a decir una cosa. Yo creo que si la hubiese hecho con otra cantante, no habría sido lo mismo. Después llamé a Marta y me dijo que sí”, señaló Baute en su conversación con el espacio televisivo, en el que también se reconoció no haber tocado ni una sola palabra de la versión original de la canción de cara a su estreno.

“Es que sentía que era muy autobiográfica, porque todo lo que cuento es real. Había vivido una relación de nueve años, pero era un amor que ya no existía. Pensamos en cambiarle la letra, pero al final entró en el disco tal cual. Menos mal que no se tocó nada”, contó sobre un tema que escribió cuatro años antes de que lo escuchara el mundo entero.

La mítica y exitosa canción ‘Colgando en tus manos’, interpretada por Carlos Baute y Marta Sánchez, fue un hit en 2009, su año de estreno.

Está claro que, a pesar de que Marta no fuera la primera opción, la colaboración resultó muy buena porque también consiguió forjar una gran amistad entre ambos artistas.

En 2018, Martha y Carlos volvieron a apostar por la misma fórmula para triunfar: uniéndose en un nuevo tema titulado ‘Te sigo pensando’.

