Ivy Queen presume su escultural figura posando acostada desde un sofá

Ivy Queen sabe cómo presumir su cuerpo escultural. En esta oportunidad la intérprete boricua lució sus sensacionales curvas al acostarse sobre un sofá rojo que combina con su larga cabellera del mismo color.

“La caballota”, como también es conocida la cantante de reggaetón, lució un atuendo de falda y top que resaltaba sus atributos físicos, mientras que su cabello rojo y ondulado caía por sus hombros hasta más abajo de su cintura.

“Ivy Mf Queen Con I de IRREPETIBLE”, escribió la boricua para acompañar las dos fotografías que publicó en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de 3,2 millones de seguidores.

Hasta el momento esta publicación de Ivy Queen está por llegar a los 30,000 me gustas.

La cantante del género urbano cumplió 50 años de edad el 4 de marzo y lo celebró con una linda y privada fiesta de cumpleaños playera en Miami, Florida. La “diva” del reggaetón lució una sensacional bata púrpura que la hizo resaltar por sobre todos sus invitados, quienes lucieron vestimenta totalmente blanca. Ivy Queen acompañó su outfit con unas largas botas negras por sobre las rodillas que finalmente se quitó para disfrutar del festejo bajo la luz de la noche y sobre la arena.

Comida, cócteles, música y mucho entretenimiento formaron parte de la celebración del cumpleaños 50 de “la caballota”.

En las imágenes compartidas por la cantante se observó la decoración que combinaba totalmente con su atuendo: globos púrpuras y dorados adornan una pared de brillos dorados frente a la que estaba el gran pastel de cumnpleaños de cinco pisos, decorado tambien en colores blanco, púrpura y dorado. “Festín para la queen”, precisó al compartir la serie de fotografías.

Constantemente, Ivy Queen sorprende a sus seguidores con sus atrevidos cambios de look. Para su fiesta de cumpleaños, la boricua optó por usar su cabello largo, negro y lacio.

En otra de sus publicaciones, agradeció a quienes asistieron a su celebración por sus 50 años: “Gracias por una noche inolvidable juntos en gozadera y privacidad”, expresó. View this post on Instagram A post shared by IvyQueenDiva (@ivyqueendiva)

