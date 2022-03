La Patrulla Fronteriza rescata a una niña de 4 años abandonada por traficantes de personas

Una niña de cuatro años, que había sido dejada en la orilla de un río por traficantes de personas, fue rescatada por agentes de la Patrulla Fronteriza en el Sector Del Río en Texas.

Tras el rescate, el agente jefe de la Patrulla Fronteriza, Jason D. Owens, escribió al respecto en su cuenta de Twitter.

“Otra niña de 4 años (de la misma edad que la que se ahogó recientemente) fue encontrada en la orilla del río después de que un contrabandista la cruzara y la dejara allí (sin encontrar a sus padres). La niña ahora está a salvo gracias a nuestros agentes”, se lee en la publicación en redes sociales que fue acompañada con una foto de la pequeña en brazos de un agente.

Las autoridades no han revelado la identidad de la menor.

Con el caso de esta niña de 4 años, es la segunda vez en lo que va del mes que un niño migrante es encontrado solo en la frontera.

De acuerdo con CBS Austin, el pasado 4 de marzo una menor de 4 años fue arrojada por su madre al Río Grande y su cuerpo fue encontrado días después por Unidades de la Marina.

Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional declaró a Fox News el mes pasado, que alrededor de 220,000 inmigrantes ilegales han evadido a la Patrulla Fronteriza desde octubre, llegando durante los meses que suelen ser más lentos para los cruces fronterizos.

Exfuncionarios del DHS señalaron que la continua crisis migratoria en la frontera debería ser la máxima prioridad si acabar con el tráfico es un objetivo de la administración de Biden.

El exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Thomas Homan, indicó:

“Cuando no se toma en serio la aplicación de la ley de inmigración en la frontera, y no se toma en serio la aplicación de la ley de inmigración en el interior, la trata de personas se expandirá y mucha gente se saldrá con la suya porque no hay un enfoque en eso”.

