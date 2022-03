Alicia Machado mostró su tanguita en un sensual vestido de transparencias negras

Alicia Machado mostró su tanguita de encaje negra al lucir un vestido con transparencias bastante ceñido al cuerpo. La venezolana y ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos publicó estas imágenes en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de 1,9 millones de seguidores.

“Toca seguirse protegiendo? Vuelvo a estar lista en alma, vida y corazón para luchar por mis metas si la meta y tú ? Sobre tu cabeza Dios, los amo”, escribió la ex Miss Universo.

Entre los comentarios que ha recibido Machado por estas sensuales fotografías destacan los siguientes:

“Dios y la Virgen de Guadalupe, siempre a tu lado… hermosa”, “Nosotros estamos listos contigo para que lo que venga!”, “Todo te queda divino mi amor” y “Si va con esa premisa “sobre tu cabeza Dios”, ya todo está escrito , bendiciones, éxitos”.

Recientemente Alicia Machado visitó el estudio de La Mesa Caliente, el nuevo programa de Telemundo conducido por Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe.

La venezolana lució un elegante traje blanco y habló sobre su experiencia tras ganar La Casa de los Famosos con más de 40 millones de votos. Los meses que han pasado tras su victoria, dijo, han sido complicados debido al éxito.

“Obtuviste ese triunfo que todos vivimos junto a ti y cambiaste para muchos el estigma que existía de Alicia Machado la mujer polémica, problemática. Esa casa te permitió que te conociéramos cómo eras de verdad: ¿cómo cambió tu vida a partir de todo esto, cómo han sido estos meses?”, le preguntó Bastos.

“Han sido bien complicados… Porque siempre nos preparamos para el fracaso, pero a veces para el éxito no te preparas y el éxito también puede llegar a ser muy abrumador para quien lo recibe. Porque yo no planifique ganarme el amor y el cariño de la gente, yo no lo planee, y si me lo gané es porque seguramente mi manera de ser y mi forma de ver la vida empatiza con miles de millones de personas y ese es mi éxito, a eso es a lo que me he tenido que reflexionar y ponerme a hacer yoga y a entender eso”, detalló Machado.

La ex Miss Universo venezolana señaló que ahora tiene una gran responsabilidad y que a veces es necesario “blindarte, aislarte un poco porque si hay mucha maldad y a veces uno no va por la vida con esa bandera”.

“Yo en lo personal a veces me siento un poco cansada porque me ha tocado defenderme en todos estos años que tengo de carrera, pero ahora estoy relajada porque como ya me conocen como soy pues estoy un poquito más relajada”, agregó.

