Alicia Machado reveló en La Mesa Caliente que ha vivido meses complicados tras ganar La Casa de los Famosos

Alicia Machado visitó La Mesa Caliente, el nuevo programa de Telemundo, y conversó con las presentadoras del show acerca de cómo ha sido su vida tras ganar la primera temporada de La Casa de los Famosos.

La ex Miss Universo venezolana hizo su entrada triunfal al programa luciendo un elegante traje blanco que también presumió con una linda fotografía publicada en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1.9 millones de seguidores.

Machado expresó que las personas se preparan para el fracaso, pero que nunca lo hacen para el éxito, situación que puede llegar a ser abrumadora. “Obtuviste ese triunfo que todos vivimos junto a ti y cambiaste para muchos el estigma que existía de Alicia Machado la mujer polémica, problemática. Esa casa te permitió que te conociéramos cómo eras de verdad: ¿cómo cambió tu vida a partir de todo esto, cómo han sido estos meses?”, le preguntó Veronica Bastos.

“Han sido bien complicados”, se sinceró Machado. “Porque siempre nos preparamos para el fracaso, pero a veces para el éxito no te preparas y el éxito también puede llegar a ser muy abrumador para quien lo recibe. Porque yo no planifique ganarme el amor y el cariño de la gente, yo no lo planee, y si me lo gané es porque seguramente mi manera de ser y mi forma de ver la vida empatiza con miles de millones de personas y ese es mi éxito, a eso es a lo que me he tenido que reflexionar y ponerme a hacer yoga y a entender eso”, expresó la venezolana.

“Ahora yo tengo una responsabilidad muy grande… tengo que seguir siendo buena gente”, dijo entre risas. “A veces te toca blindarte, aislarte un poco porque si hay mucha maldad y a veces uno no va por la vida con esa bandera. Yo en lo personal a veces me siento un poco cansada porque me ha tocado defenderme en todos estos años que tengo de carrera, pero ahora estoy relajada porque como ya me conocen como soy pues estoy un poquito más relajada”, detalló Machado.

Esta no es la primera vez que Alicia Machado habla acerca del éxito y el fracaso tras haber ganado La Casa de los Famosos: “Tengo mucha experiencia, son 26 años de estar en el mundo del espectáculo. Este éxito quiero vivirlo en paz”, dijo ante las cámaras de Suelta La Sopa apenas unos días después de haber ganado el reality show.

