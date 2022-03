Alicia Machado: seguidores de Telemundo dicen que ella no les gusta en ninguna de sus facetas

Alicia Machado a pesar de haberse ganado el corazón de cientos de personas desde que participó en la primera temporada de La Casa de Los Famosos, la cual ganó, todavía no es del agrado de muchos. En una publicación que recientemente hizo Telemundo en su cuenta de Instagram algunas personas expresaron que la ex Miss Universo no les gusta, en ninguna faceta que ella realice.

“¿Como presentadora, modelo o actriz, cuál es la faceta de Alicia Machado que más te gusta?”, escribieron en la cuenta de Instagram de Telemundo junto a una fotografía del día en que la venezolana visitó La Mesa Caliente, el nuevo programa del canal conducido por Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe.

“Ninguna”, fue la respuesta que más se repitió en los comentarios de la publicación que hasta el momento tiene más de 8,500 me gustas. “Ninguna, es pésima”, “Ninguna de las anteriores”, “Ninguna, y es muy enredosa”, y “De verdad, ninguna” se pueden leer entre los mensajes.

A pesar de estos comentarios, en la publicación también resaltan las palabras de sus fieles fanáticos, quienes manifestaron cuáles son sus facetas favoritas de la venezolana:

“Actriz y cantante. Por favor, una novela/serie donde sea la protagonista y que cante el tema principal. ¡Vamos! Esta mujer tiene mucho talento y es un ser humano genuino, lo demostró en #LCDLF”, “En cualquiera de las tres, se desempeña excelente, pero obviamente se merece un protagónico en la actuación”, “Actriz, cantante, modelo todas!!!”, “Ambas facetas de presentadora debe ser muy divertida, debería estar al lado de Adamari López eso sería genial”.

En su visita a La Mesa Caliente Alicia Machado reveló que los meses que ha vivido tras haber ganado La Casa de los Famosos han sido complicados debido al éxito que ella ha tenido que enfrentar.

“Obtuviste ese triunfo que todos vivimos junto a ti y cambiaste para muchos el estigma que existía de Alicia Machado la mujer polémica, problemática. Esa casa te permitió que te conociéramos cómo eras de verdad: ¿cómo cambió tu vida a partir de todo esto, cómo han sido estos meses?”, fue la pregunta que le hizo Verónica Bastos.

“Han sido bien complicados porque siempre nos preparamos para el fracaso, pero a veces para el éxito no te preparas y el éxito también puede llegar a ser muy abrumador para quien lo recibe. Porque yo no planifique ganarme el amor y el cariño de la gente, yo no lo planee, y si me lo gané es porque seguramente mi manera de ser y mi forma de ver la vida empatiza con miles de millones de personas y ese es mi éxito, a eso es a lo que me he tenido que reflexionar y ponerme a hacer yoga y a entender eso”, expresó Machado.

