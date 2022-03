Bárbara Bermudo admite que a veces le cuesta levantarse de la cama y afirma que le da pena verse en el espejo

No es fácil admitir nuestras vulnerabilidades, pero reconocer nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios parece ser parte del mensaje que Bárbara Bermudo quiere transmitir. Lo hizo recientemente gracias a su participación en la conferencia anual de “Yo Soy Más”, en la que realizó un taller, que la llevó a contar cómo en su vida también hay momentos bajos. Momentos difíciles en los que incluso levantarse de la cama es duro. En donde verse al espejo se transforma en un reto, porque el reflejo nos muestra algo que no queremos ver.

La misiva por parte de la antigua estrella de Univision es fuerte y claro: “Tienes que pararte todos los días y antes de lavarte los dientes, tienes que “pararte en el espejo” -pararte frente al espejo- y mirarte, y decretar, y declarar quién eres tú para “El Señor” y así como tú te veas, así te vas a sentir y así te vas a proyectar en la vida“.

Bárbara también quiso compartir parte de este taller en sus redes sociales, para que todas aquellas personas que la siguen en Instagram pudieran ser parte de este ejercicio. En el taller admite que es como cualquier otra mujer del mundo, que como todas: “Tengo también mis altas y bajas, pero que cuando tengo una oportunidad dentro de mis posibilidades me gusta levantar a mujeres que lo necesitan“.

Agregó: “¿Cuántas veces nos miramos al espejo para peinarnos, maquillarnos o arreglarnos, pero pocas veces para hacer lo que les muestro en este video? Aún así, cuando estés triste, deprimida, desconsolada y con ganas de tirar la toalla saca fuerzas y declara que: “ERES MÁS QUE VENCEDORA””.

Algunas de sus seguidoras no se han limitado a darle like al video, también le han dado las gracias por llevar hasta ellas la posibilidad de hacerte esto mismo, ya que no todas pudieron estar en este congreso que reunio a más de dos mil mujeres. “Amén”, le dijeron a Bárbara: “Yo soy más que Vencedora. Gracias Bárbara por compartir ese mensaje. El poder de Dios es poderoso”.

Famosas invitadas

A este taller asistieron celebridades que llegaron también para dar su testiomonio. Estuvieron junto a Bárbara Bermudo: Ximena Duque y Rashel Díaz, una ex protagonista de telenovelas de Telemundo y Rashel, antigua conductora del extinto programa matutino “Un Nuevo Día”, respectivamente.

Sobre las declaraciones compartidas por Ximena Duque te hablamos ayer. Y es que la actriz colombiana contó cómo Telemundo terminó su contrato de exclusividad. La noticia la recibió a través de una llamada telefónica por parte de su mánager, éste le dijo: “Ya no te vamos a necesitar”.

En su testimonio Ximena Duque expresaba que recibir la noticia no fue fácil, pero peor fue asimilar las consecuencias. Y es que perder la exclusividad significó para ella un golpe financiero a la economía de su hogar. Porque si bien es cierto ella estaba casada con el empresario Jay Adkins, en su matrimonio ella aportaba una parte del dinero que ganaba, el cual estaba destinado al presupuesto de su vida familiar.

Pero la moraleja de esta experiencia radica en todo lo que ella dejó atrás para convertirse en lo que es ahora: una empresaria de éxito.

Lee más sobre Bárbara Bermudo:

Video: Así luce la decoración navideña de la periodista Bárbara Bermudo

Bárbara Bermudo: “Sentimos angustia cuando nos toca, pero la realidad es que el cáncer de seno cobra la vida de seres queridos”

Bárbara Bermudo habla de su salida de Univision con Jomari Goyso… Y, ¿su regreso?