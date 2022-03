Casa de Pau Donés en España se logró vender tras dos años de la muerte del cantante

La propiedad en Valle de Arán en Lleida, España, que sirvió como refugio para el cantante Pau Donés en sus últimos años de vida, finalmente fue vendida.

Esta impresionante residencia del cantante de Jarabe de Palo, fue puesta en venta en 2019, apenas meses antes de su muerte, pero costó mucho lograr su venta.

Inicialmente, Donés pedía por la propiedad €2,300,000 euros, algo así como $2.4 millones de dólares. Luego de su muerte su familia mantuvo el precio y luchó bastante para que no se rebajara; sin embargo el nuevo dueño pagó tan solo €2,200,000 euros.

La ubicación en un valle de esta propiedad la hace bastante atractiva, más que todo para adultos que quieren alejarse del ajetreo de las grandes ciudades. Según El País, los compradores fueron una pareja de mediana edad pero se desconocen sus nombres.

Esta casa fue construida en un terreno de 65,000 pies cuadrados y tiene un espacio habitable de 6,426 pies cuadrados con todas las comodidades disponibles.

La propiedad tiene siete habitaciones, seis baños, cocina, comedor, sala de estar, sala con chimenea y grandes ventanales que ofrecían una impresionante vista al exterior.

Entre los lujos que tiene la casa se encuentra un gimnasio, el sauna y un estudio de grabación.

Aunque la venta de la propiedad tardó tres años, la inmobiliaria encargada aseguró que desde el inicio estuvieron enfocados en mostrar el lugar solo a futuros potenciales, por lo que tenían que pasar por una especie de proceso de selección.

Esa estrategia de la inmobiliario no solo estaba relacionada con un tema de tiempo, es decir, de no perder tiempo en mostrar el lugar a personas que no comprarían, sino que también la familia pedía discreción porque consideraban que podían acudir muchos curiosos.

La casa tenía un gran valor sentimental para el fallecido cantante de éxitos como ‘La Flaca’, pues él compró este terreno en el año 2000 y lo fue transformando. Se dice que al momento de la compra lo único que había eran unas pequeñas construcciones abandonadas.

Además de diseñar y construir la casa principal, Donés también sacó el mayor provecho a su exterior rodeado de árboles. Incluso construyó una pequeña casa de juegos para niños, en su momento pensada para su propia hija.

El amor del música por esta casa y su alrededor era tan profundo que incluso grabó algunos videoclips ahí, un ejemplo es el del tema ‘Misteriosamente hoy’.

