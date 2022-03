Decisión de Adams de eximir a atletas y artistas del mandato de vacunación indigna a trabajadores despedidos por negarse a las dosis

El alcalde Eric Adams nuevamente se encuentra en la cancha de una agitada controversia desde que tomó el “turno al bate” el pasado enero. La decisión ejecutiva confirmada este jueves de eximir del mandato de vacunación contra el COVID-19 a los atletas y artistas de la ciudad, detonó una ofensiva de críticas por parte de sindicatos que siguen peleando por 1,400 empleados municipales, incluidos policías y maestros, que fueron despedidos por negarse a inmunizarse.

La nueva medida entra justamente en vigor semanas antes del día inaugural de la temporada de Grandes Ligas del 2022, que arranca el próximo 7 de abril. Y permitirá que estrellas deportivas como Kyrie Irving de los Brooklyn Nets, uno de los tantos atletas negados a la inyección, vuelva a partidos en casa.

La exención ejecutiva quita el veto a decenas de atletas de Brooklyn Nets, New York Knicks, los Yankees de NY y los Mets, que se opusieron a ser vacunados y que ahora podrán volver a sus respectivos terrenos y canchas de juego. Al igual que artistas de los circuitos musicales y teatrales de la Gran Manzana.

En este caso, la política anunciada por Adams, desde el estadio de los Mets en Queens, es una reversión del mandato de inmunización a un sector privado que no permitía que sus empleados trabajaran, jugaran o actuarán, sino estaban inoculados contra el coronavirus. Mientras que no se aplicaba la misma regla para atletas y artistas “visitantes”.

“Hoy damos otro paso en la recuperación económica de nuestra ciudad: nivelamos el campo de juego para los neoyorquinos. Y apoyamos a las empresas locales y los lugares de espectáculos en toda la ciudad”, dijo el Alcalde.

La polémica orden, a juicio del mandatario municipal, ayudará a poner en marcha todo el espectro de la economía de la vida nocturna de la ciudad y de los espectáculos deportivos, que antes de la pandemia, empleaba a casi 300,000 neoyorquinos y generaba más de $35,000 millones por el movimiento de turistas y fanáticos.

Policías y maestros reclaman trato igualitario

Como era predecible, la decisión ejecutiva de Adams despertó una serie de cuestionamientos cuando varios sindicatos municipales siguen luchando desde varios frentes para lograr exenciones de vacunación en policías, bomberos y maestros de la Ciudad. Y seguir evitando así el despido de quienes al igual que jugadores y artistas tienen argumentos personales y religiosos contra la inmunización.

Uno de los primeros que saltó al ruedo fue Patrick Lynch, presidente de la Asociación Benevolente de la Policía de la Ciudad de Nueva York quien lanzó un “poderoso hit”:: “Si el mandato no es necesario para personas famosas, entonces no es necesario para los policías que protegen nuestra ciudad en medio de una crisis criminal.

Lynch recordó en un comunicado que mientras “las celebridades estaban encerradas, los oficiales de policía de la ciudad de Nueva York estuvieron en la calle durante la pandemia”. Y, aún así, fueron tirados a la calle por negarse a la inoculación.

Entre tanto, el jefe del Sindicato de Dotación de Detectives de la Policía de Nueva York, Paul DiGiacomo, reaccionó diciendo que “no hay hallazgos científicos” que diferencien a los atletas y a los detectives de la ciudad de Nueva York.

“Este mandato de vacunación se está realizando en medio de una ola de delitos. Estamos perdiendo detectives con gran experiencia en la brigada de homicidios. Los únicos perdedores son los habitantes de Nueva York”.

La avalancha de críticas continuó este jueves por parte de los líderes de la mayoría de los sindicatos municipales, quienes tratan de resolver en tribunales medidas que incorporen a centenares de trabajadores que fueron despedidos por negarse a inyectarse.

“No puede haber un sistema para la élite y otro para los trabajadores esenciales de nuestra ciudad”, dijo Harry Nespoli, presidente del Comité Laboral Municipal quien solicitó un programa de reingreso para la fuerza laboral que ha sido despedida por no querer “pincharse”.

“Cuando la ciudad de Nueva York cerró, se ordenó a muchos trabajadores que regresaran todos los días, sin vacunas, para mantener la ciudad en funcionamiento”, remató.

Un portavoz de la Federación Unida de Maestros (UFT) dijo a El Diario que nuevamente queda claro para los educadores cuánto la Ciudad valora su trabajo.

“Si se van a suspender las reglas, particularmente para las personas con influencia, entonces la UFT y otros sindicatos de la ciudad están listos para discutir cómo se podrían aplicar las excepciones a los trabajadores de la ciudad”, agregó.

La maestra de un pre-K en El Bronx, la dominicana Carmen Paredes, de 40 años, también lamentó que luego de ver a muchos de sus compañeros educadores sufriendo por ponerse la vacuna para no perder sus trabajos, ahora tenga que escuchar que los artistas y las estrellas deportivas sí pueden decidir no inmunizarse.

“Ellos sí pueden ser antivacunas y nadie los acusa de ignorantes. Ellos sí son dueños de su cuerpo porque son millonarios. Es muy mal precedente. A mi no me hubiese gustado vacunarme tampoco. Pero como lo que soy es una maestra. No tuve opción”, comentó.

“No volverán”

Ante la presión sindical, el alcalde Adams fue preciso al asegurar que no hay la mínima posibilidad de volver a contratar a ninguno de los trabajadores despedidos.

“Este tema se ha litigado en los tribunales”, acotó.

El mandatario municipal no mostró sorpresas por la avalancha de críticas por la medida que deroga la medida de vacunación para atletas y artistas argumentando que “la ciudad tiene que funcionar económicamente y se trata de una medida justa. Sabemos que vamos a recibir críticas, pero estamos aquí para gobernar”.

Esta medida colocada en el foco de la recuperación pandémica de la ciudad de Nueva York, sigue la declaración reciente del Alcalde sobre los requisitos de mascarillas para niños de 2 a 4 años, la eliminación del mandato de protección facial para estudiantes de escuelas públicas K-12 y la suspensión de aspectos del prlan ‘Key to NYC‘, que obligaba a locales comerciales exigir pruebas de vacunación.

Adams reforzó que su medida se basa en la ciencia y en la recupración económica e instó a todos a vacunarse

“Esto lo he dicho y lo seguiré diciendo: todos debemos vacunarnos, incluso los jugadores”, dijo.

Sobre el terreno de las nuevas medidas, ha sido duramente criticado por el exasesor principal de COVID-19 de la Alcaldía, Jay Varma: “Se está enviando un mensaje de que esta es una regla arbitraria. Que si eres lo suficientemente rico y poderoso y de perfil lo suficientemente alto, no tienes que jugar con las mismas reglas que todos los demás”, agregó Varma.

El fanático puertorriqueño de los Yankees de NY solo espera que vuelva la gloria de los grandes juegos, pero opina que la vacunación debe ser “igual para todos”. (Foto: F. Martínez)

Una buena noticia para el deporte

El Diario recorrió el área del Yankee Stadium en El Bronx, y constató que más allá de las batallas sindicales y de los razonamientos de la ciencia, algunos fanáticos deportivos, como el puertorriqueño Luis Arzola, solo aspira que vuelva la normalidad, para seguir respaldando a los Yankees en su casa.

“Uno quiere ver a todos sus jugadores en la cancha. A volver a esos grandes espectáculos a los cuales asisto desde 1959. Pero eso sí. Lo justo es que las vacunas sean una orden igualitaria para todos. Sin distinción”, dijo el boricua residente en el Condado de la Saldas

Y entre otros en los que no se replicó la indignación de sectores gremiales y sindicales, fue obviamente en las grandes organizaciones deportivas.

La medida de Adams fue celebrada por Brooklyn Nets ya que podrá contar con la presencia de Kyrie Irving en el Barclays Center. Esta organización neoyorquina ha sido una de las más afectadas por la tajante decisión del base de no vacunarse. Ahora, sin dudas la estrella volverá a ser una de las figuras clave de los Nets en el cierre de temporada.

Así mismo, las Grandes Ligas comenzarán la temporada el próximo 7 de abril y en los grandes equipos de la Gran Manzana se termina la incertidumbre de no disponer de algunas fichas fundamentales en el terreno.

“Los propietarios de los Mets, Steve y Alex Cohen, estamos orgullosos de asociarnos con el Alcalde y su equipo como parte de la reapertura continua y la recuperación económica de la ciudad de Nueva York”, dijo Sandy Alderson, presidente de los Mets de Nueva York.

Alderson dio la bienvenida desde ya a los fanáticos al Citi Field en Queens.

“Esperamos tener la oportunidad, por primera vez en tres años, de jugar una temporada completa ante los mejores fanáticos del mundo”, indicó.

De igual forma, Randy Levine, presidente de los Yankees de Nueva York agradeció al mandatario municipal “estar abierto a las necesidades de las empresas de Nueva York”.

Casos de COVID-19 siguen bajos