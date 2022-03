Javier Aguirre es presentado en el Mallorca: “Nos esperan 9 partidos a tumba abierta”

El entrenador mexicano Javier Aguirre ha afirmado este jueves en su presentación como nuevo técnico del Mallorca en sustitución de Luis García Plaza, despedido este martes, que a su equipo le esperan “nueve finales a tumba abierta” en los partidos que faltan para que acabe Laliga.

“Estoy muy contento de estar aquí y de regresar a la mejor Liga del mundo. Todo en el Mallorca me ha causado buena impresión, la grada, el ambiente; desde dentro te das cuenta que hay material para trabajar por la Primera”, dijo Aguirre, que se presentó ante los medios de comunicación acompañado del CEO de Negocios del club balear, Alfonso Díaz, y el director de Fútbol, Pablo Ortells.

El Mallorca es antepenúltimo en LaLiga con 26 puntos, a 1 de la salvación, y arrastra una racha de seis derrotas consecutivas.

El club balear tiene nueve jornadas por delante para intentar amarrar la permanencia.El “Vasco”, como se le conoce en el mundo del fútbol, firmó un contrato que expira el 30 de junio, aunque es prorrogable hasta el próximo año si consigue que el Mallorca mantenga la categoría.

“Necesito saber como esta aninómetro porque estar en descenso es una situación muy incómoda” dijo Aguirre en alusión a la plantilla que dirigirá a partir de ahora.

“He visto al Mallorca desde afuera. No quiero hablar de lo que se hizo en el pasado por respeto a mi colega (García Plaza). Tenemos que sacar esto en un tiempo extra porque estamos en zona comprometida. Es difícil hacer un diagnóstico (del equipo) porque influyen muchas circunstancias en el resultado final. Quiero ver cómo están los jugadores (esta misma tarde dirigía su primer entrenamiento). Sé que tenemos lesionados y dos suspendidos (Antonio Raíllo y Jaume Costa); ante el Getafe tenemos que hacer un partido competitivo”, aseguró.

Aguirre dirigirá al Mallorca con sus ayudantes Toni Amor (su segundo) y Pol Lorente (preparador físico). Explicó que había tardado “5 minutos” en aceptar la oferta de la institución insular y restó importancia a la racha de seis derrotas consecutivas que enlazan los bermellones.”La experiencia me dice que no puedes ver todo negro. Debe haber un equilibrio emocional y yo ya he navegado en estas aguas con anterioridad. A los jugadores les diré la verdad y desde el corazón. Nos queda una Liga de 27 puntos y he visto que hay capacidad de mejora”, señaló.

El conjunto bermellón visitará el campo del Getafe y después recibirá en casa al Atlético de Madrid.Posteriormente, jugará en Son Moix ante el Alavés, Granada, Rayo Vallecano y como visitante ante el Elche, Barcelona, Sevilla y Osasuna.

Preguntado por qué decidió regresar a España respondió: “A mí me pone trabajar, y si eso coincide que vengo a la liga española y que alguien me necesita, entonces se juntan el hambre y las ganas de comer. Me siento orgullosamente mexicano, pero (Rayados de Monterrey) decidió que yo había cumplido un ciclo. Y lo acepté porque soy un profesional. En absoluto me decepcionó la liga mexicana; es muy fuerte, aunque le reprocho la falta de difusión (internacional) que tiene y ése es nuestro talón de Aquiles”.

Con respecto al calendario que tiene el Mallorca por delante, Aguirre dijo que su equipo iba a ir “fecha a fecha”. “Hacer las cuentas de la lechera, como se dice en España, al final sale rana. Primero el Getafe y luego me centraré en lo que sigue”, afirmó.

El Mallorca es el octavo club de LaLiga que destituye a su entrenador en plena temporada tras el Levante, Getafe, Barcelona, Elche, Alavés, Cádiz y Granada.

Aguirre, de 63 años, un veterano de los banquillos y que ha estado al frente de la dirección técnica de Osasuna, Zaragoza, Atlético de Madrid, Espanyol y Leganés, en España; de la selecciones de México (en dos ocasiones), Japón, Egipto; Atlante, Pachuca y Monterrey mexicanos, tendrá la misión de impedir la caída a Segunda del conjunto mallorquinista.

El nuevo preparador del Mallorca toma las riendas de un equipo sumido en una profunda crisis de juego y de resultados que se han llevado por delante a García Plaza, el técnico que ascendió al Mallorca la pasada temporada en su primer año en el banquillo de los bermellones.

Por el parón de Laliga, Aguirre tendrá esta semana y parte de la siguiente para preparar la visita de los mallorquinistas al Coliseo Alfonso Pérez para enfrentarse al Getafe el sábado 2 de abril.Los bermellones, antepenúltimos en la clasificación, suman 26 puntos a nueve jornadas para el final del campeonato, 1 menos que el Cádiz, tras seis derrotas consecutivas: Betis, Valencia, Real Sociedad, Celta, Real Madrid, Espanyol.

