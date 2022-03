Kim Kardashian revela que su hija North la reprende con severidad cuando opta por lucir muchas prendas de color negro

La hija mayor de Kim Kardashian, North West, ya ha dejado patente que tiene un fuerte carácter y un criterio más que formado en relación con su sentido de la moda. Pero por si quedara alguna duda, su famosa madre ha revelado ahora que la pequeña, de tan solo 8 años, la reprende con severidad si la estrella televisiva opta por lucir más prendas de color negro de las que, a juicio de la niña, serían apropiadas.

“North tiene opiniones muy claras sobre lo que visto. Siempre se queja si cree que voy demasiado de negro. Un día me presenté en un evento de San Valentín de su colegio, vestida totalmente de rosa, y se emocionó tanto que vino corriendo hacia mí para darme un abrazo”, ha explicado la exmujer de Kanye West, madre de la pequeña y de sus hermanos Saint, Chicago y Psalm, en conversación con la revista Vogue.

Curiosamente, la propia celebridad aseguró hace no mucho que North se había convertido en una especie de “niña gótica” a raíz de su supuesta predilección por las prendas oscuras. Puede que esa preferencia solo se aplique a su propia imagen y no a la de una progenitora que, francamente, siempre se ha destacado por sus estilismos coloridos y para nada discretos.

“Eso sí, cuando abre mi abrigo y ve el tejido negro, siempre me dice: ‘Mamá, ¡todavía vistes de negro!‘”, ha añadido la también empresaria, que ahora disfruta de una mediática relación con el cómico Pete Davidson, a modo de conclusión para su divertida anécdota. View this post on Instagram A post shared by NORTH WEST 🤍 (@_north__west)

También te puede interesar:

Chaney Jones, novia de Kanye West, no considera ser “la doble” de Kim Kardashian

Kim Kardashian acalora Instagram modelando su nueva línea de bikinis y trajes de baño de SKIMS

Kim Kardashian presume el regalo que le mandó Ariana Grande, ex prometida de Pete Davidson