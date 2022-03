Los Boinas Verdes del Ejército de EE.UU. entrenaron silenciosamente a militares ucranianos

El sargento mayor retirado de los Boinas Verdes, Martin Moore, ha dado a conocer que después de la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, un movimiento que enfrentó una resistencia mínima, el ejército ucraniano empezó a trabajar en la modernización de sus fuerzas para prepararse para posibles incursiones rusas en el país y Estados Unidos no dudó en ser parte de ese cambio.



Según Moore, el ejército estadounidense intervino rápidamente para ayudar a Ucrania a través de los Boinas Verdes del Ejército, asumiendo así un papel fundamental en el entrenamiento de las fuerzas ucranianas.



“Inmediatamente emprendieron un gran esfuerzo para proteger a Ucrania e impartieron una capacitación amplia. No hay nadie mejor para entrenar que los Boinas Verdes, ellos son personas que (realmente) pueden enseñar”, dijo Moore en entrevista con Fox News.



Moore indicó que los Boinas Verdes se concentran en varias partes del mundo con el único fin de ayudar al Ejército a prepararse para guerrillas similares a la que ahora atraviesa Ucrania y resaltó que este trabajo se realiza en silencio para no causar alarma o atraer la atención.



“Hacen algo diferente. Van a donde nadie más está y descubren lo que les es posible”, dijo Moore.

Pero para que puedan compartir sus conocimientos militares, los Boinas Verdes deben aprender un idioma extranjero como parte de su entrenamiento, además se les capacita constantemente sobre las complejidades políticas, económicas y culturales de las regiones en las que fueron designados para operar.



Razón por la que las Fueras Especiales del Ejército de Estados Unidos, mejor conocidas como Boinas Verdes, han tenido un fuerte impacto en la lucha de Ucrania sin estar relacionados directamente con el conflicto.

