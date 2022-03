El tenis mundial ya tiene nueva reina: Iga Świątek se estrenará en lo más alto del ranking WTA

El mundo del tenis lloró hace un par de días por el retiro de Ashleigh Barty con tan solo 25 años y después de haber ganado de manera contundente el Abierto de Australia. Sin embargo, la sucesora de la australiana será nada más, ni nada menos que Iga Świątek; quien se convirtió en la primera polaca en ser nombrada número del mundo.

Lo impresionante de este hecho histórico, es que la polaca recibirá el lunes 28 de marzo su regalo de cumpleaños adelantado, ya que el próximo 31 de mayo, la tenista estará soplando su velita número 21.

La nueva reina del ranking WTA aseguró el número del mundo cuando se impuso de manera contundente a la suiza Viktorija Golubic con una pizarra de 6-2 y 6-0 en lo que fue su estreno en el Master 1,000 de Miami.

“Nunca imaginé este momento, yo trabajo día a día y jugaba bien al tenis, pero en realidad nunca he creído que esto podía suceder, por lo que es más surrealista para mí. Pero lo estoy absorbiendo todo poco a poco porque no tenía realmente una expectativa sobre ello. Seguro que tener ese trofeo es una sensación increíble”, aseguró la polaca a ESPN.

Iga Świątek acechó acechó el número del mundo cuando consiguió proclamarse campeona del Indian Wells. Posteriormente, con el Master 1,000 de Miami a la puerta de la esquina, la polaca intensificó aún más rápido su mirada en lo más alto del ranking; hasta que todo se concretó con el retiro de Ashleigh Barty.

“Después de ganar en Indian Wells me veía capaz de llegar al número uno y mira donde estoy ahora. Esto muestra lo rápido que va el deporte. Así que tenemos que mantener ese ritmo. Tenemos que hacer el mismo trabajo que hasta ahora, mantenerme en esa posición y jugar al mismo tenis que llevo jugando desde hace meses. Es posible para nosotros porque hemos trabajado muy duro para ello”.

A pesar de tener solamente 20 años, la nueva número del mundo se puede dar el tupé de ser la heredera del trono del tenis mundial con suma contundencia. Todo esto después de tener en su palmarés un Grand Slam (Roland Garros 2020) y el Indian Wells del presente año.

Asimismo, se debe resaltar que su juego es tan contundente y su dominio es tan notorio hoy en día que, Iga Świątek sumó su décimo segundo título en 13 finales que ha disputado como tenista profesional a nivel ITF/WTA.

“Me encantó cada momento. No me importa si hubo fuegos artificiales. La multitud me apoyó mucho, estaban muy emocionados. Es bastante extraño que sea mi objetivo durante dos días y en realidad puede suceder tan rápido. Seguro que sería algo especial para mí ser el N°1 del mundo. Nunca esperé eso, si va a suceder, sucederá de esa manera”, finalizó la tenista.

Finalmente, el mundo del tenis ya tiene una nueva reina y una sucesora que pinta a dominar lo que resta de temporada. Sin importar que tipo de cancha tenga que pisar, el juego de la polaca está capacitado para superar cada adversidad y todo apunta a que dominará con total contundencia los venideros torneos.

