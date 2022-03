Keylor Navas compra decenas de camas para refugiar a familias ucranianas en su mansión de París

Mientras se juega la clasificación de Costa Rica para el Mundial de Qatar 2022, Keylor Navas demostró su grandeza fuera de las canchas. Y es que el arquero del Paris Saint Germain (PSG) dio alojamiento a 30 ciudadanos ucranianos en su mansión de Francia.

Navas, según el diario Sport, realizó esta labor luego de que la Asociación de Gitanos del Barrio de Gracia, en Barcelona (España), viajó a Cracovia (Polonia) para llevar alimentos y traer refugiados ucranianos.

De acuerdo con este reporte, el exportero del Real Madrid y su esposa, Andrea Salas, compraron 30 camas y las instalaron en el cine de su enorme casa. También ofrecieron comida a los refugiados de Ucrania.

Hace unos días, desde una publicación de Instagram, Salas promovió la ayuda para las familias ucranianas, a través de una recolecta de ropa, alimentos y artículos de higiene personal.

View this post on Instagram

Por medio de Amazon.es, podemos ayudar a estos niños, algunos con su mamá otros no; jóvenes solos, con apenas su ropa que fue lo único que pudieron coger. Podemos aportar lo que sea: alimentos no perecederos, ropa, cosas de aseo personal, etc. Les comparto la información, para que ellos puedan sentir amor en medio de tanto dolor”.