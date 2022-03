Kylian Mbappé “confiesa” cuál es el equipo de sus amores en la Liga MX: no es América ni Chivas

Cruz Azul podría presumir de tener a una estrella del fútbol como su aficionado: se trata de Kylian Mbappé. Y es que, mientras se resuelve el “conflicto” que sostiene con su selección, donde se niega a aparecer en algunas campañas publicitarias, el delantero francés se decantó por la Máquina Celeste, en lugar de las Águilas del América o las Chivas de Guadalajara.

En un video compartido en su cuenta de Tik Tok, el delantero del Paris Saint Germain realiza una dinámica en la que elige a sus equipos favoritos de distintos países, mientras se ve bailando de manera extraña.

Kylian Mbappé, ¿Aficionado del Cruz Azul? 🚂 pic.twitter.com/dOK0tPIbDQ — Gerardo Velázquez de León (@gvlo2008) March 26, 2022

Mbappé elegó al PSG en Francia, Borussia Dortmund en Alemania, Manchester City en Inglaterra, Fenerbahce en Turquía y Juventus en Italia. Solo dejó en incógnita al equipo que le va de España, en vista de que ha estado relacionado constantemente con el Real Madrid, y ahora con el Barcelona.

En la misma publicación, un seguidor le preguntó sobre cuál su club predilecto en la Liga MX. “México?, I don’t think you know us (¿México?, creo que no nos conoces)”, escribió el internauta mexicano.

En este sentido, el campeón del mundo le respondió que Cruz Azul. Y eso que este conjunto no figura en el plano internacional desde hace varios años, cuando asistió al Mundial de Clubes del 2014.

¿Qué tan cierto es esto?

La cuenta @k.mbappe.paris supera el millón de seguidores en Tik Tok, y está verificada con la famosa palomita azul.

Sin embargo, en su descripción se lee “página de diversión”, por lo que no se sabe a ciencia cierta si en realidad es Kylian quien maneja este perfil. Obviamente ya estamos festejando la Copa "El equipo favorito de Mbappe en México es Cruz Azul". pic.twitter.com/7IkIydWgVn— JIMMY ACKERMAN (@JNT3D) March 24, 2022

Además, es constante la interacción que mantiene con sus seguidores. Hasta se ven comentarios inapropiados.

Vale destacar que Kiki Mbappe solo ha tenido un enfrentamiento con México en selecciones juveniles; pero desde que debutó como profesional nunca se ha enfrentado al Tri, ni mucho menos se ha visto relacionado con algún equipo de la Liga MX.

De momento, Cruz Azul se ubica en la sexta posición del Torneo Clausura de la Liga MX con 17 puntos, producto de cinco victorias, cuatro empates y dos derrotas. El sábado 2 de abril tiene previsto recibir en el Azteca al Atlas.

