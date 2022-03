Apple planea lanzar un servicio de renta de dispositivos de iPhone y iPads

Apple está planeando ofrecer iPhones y iPads como parte de un servicio de suscripción de hardware, según un nuevo informe de Bloomberg. El servicio podría estar disponible para el público el próximo año.

Esta acción es parte del plan de Apple de impulsar más los servicios de suscripción en su conjunto. En los últimos años, Apple ha promocionado cada vez más las suscripciones recurrentes como Apple Music, Apple TV Plus, Apple News Plus, Apple Fitness Plus y Apple Arcade, ya que son fuentes de ingresos clave para la empresa. Muchos de esos servicios ya se han incluido en los paquetes Apple One.

Apple ya agregó un plan de suscripción mensual para sus garantías extendidas de AppleCare en 2019, y ofreció su Programa de actualización de iPhone, que permite a los clientes pagar el costo combinado de AppleCare y un iPhone durante 24 meses y la opción de intercambiar su teléfono después de 12 meses de pagos, desde 2015. Ambos programas de hecho ya se asemejan a una suscripción de hardware en muchos aspectos.

Según el informe de Bloomberg, el cargo mensual que se haría no sería simplemente el precio del dispositivo dividido por 12 o 24 meses, sino que sería un costo mensual aún sin precisar, potencialmente con la opción de actualizar a un nuevo hardware.

Al igual que las otras suscripciones de Apple, estaría vinculado a la cuenta de ID de Apple de un usuario, con la posibilidad de combinarse también con los servicios AppleCare o Apple One.

También te puede interesar:

– Arizona es el primer estado en aceptar licencias de conducir digitales en iPhones

– Que son los “teléfonos celulares tontos” y por qué hay mucha gente comprándolos

– Apple lanza emojis de hombres embarazados en su última actualización de iOS

– Match: empresa creadora de Tinder lanza nueva app de citas exclusiva para padres solteros llamada Stir

– Los celulares que puedes desarmar y reparar tú mismo