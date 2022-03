Experto de la Fuerza Aérea de EE.UU. dice que los ucranianos necesitan más aviones para defender su espacio aéreo

Ha pasado un mes desde que Vladimir Putin ordenó a sus tropas que invadieran Ucrania, sin embargo, expertos en temas militares se encuentran sorprendidos de que Rusia aún no haya establecido un control claro de los cielos sobre Ucrania y que Ucrania parezca arrastrar a Rusia a un “punto muerto”.



En entrevista con Fox News, el veterano Comandante de la Fuerza Aérea e investigador principal de la Fundación Heritage, John Venable, ha dicho que la mejor forma en que Estados Unidos puede apoyar a Ucrania es proporcionándole armas y aviones, piezas clave para defender su espacio aéreo en lugar de establecer una zona de exclusión aérea.



“Dándoles las armas correctas elevamos su moral, les damos victorias, les permitimos sangrar las narices de Rusia y hacer de esto un esfuerzo muy costoso”, dijo el investigador.



Asimismo, señaló que Ucrania está en pie de lucha con dos armas: “Básicamente (está luchando) con dos plumas muy grandes en su gorra; una son las municiones que les proporcionamos y la otra es la moral que pueden sostener por si mismos”.



A la par de las declaraciones de John Venable, el portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuri Ihnat, ha revelado a The New York Times que “Ucrania ha sido eficaz en el cielo porque opera en nuestra propia tierra. El enemigo que vuela hacía nuestro espacio aéreo está volando hacía la zona de nuestros sistemas de defensa aérea”.



Sin embargo, se sabe que Ucrania cuenta con pocas opciones en el aire, pero el presidente de los Estados Unidos se ha negado a ofrecer más aviones para no entrar en un conflicto directo con Rusia y crear una Tercera Guerra Mundial.



Sin embargo, John Venable le ha dicho al medio antes mencionado que EE.UU. necesita duplicar el suministro a Ucrania de las herramientas necesarias para hacer retroceder a Rusia, especialmente en el aire: “El peso del que habla la gente es que no entienden cuánto se necesitaría y cuán involucrados nos involucraríamos de inmediato”.



Y agregó que hay otras opciones: “Esto no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de juicio y podemos hacer muchas cosas que son más efectivas”.

