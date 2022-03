Francisca Lachapel rompe el silencio y habla de su momento más incómodo en Despierta América: su divorcio

“Tener que hacer un show y encima hablar de una separación”, ese fue el momento más incómodo aquí, dice Francisca Lachapel en referencia a su momento más complicado ante las cámaras de Despierta América.

La conductora reconoce que en Despierta América ha vivido las transformaciones más importantes de su vida. Porque si bien es cierto tuvo que hablar de su divorcio, también vivió de cara al pública su nueva soltería, su nuevo enamoramiento, compromiso, boda y el nacimiento de su hijo Gennaro. “El mejor regalo que me ha dado Despierta América es la oportunidad de crecer”, aseveró Francisca.

Para la conductora tanto ella como sus compañeros tienen una misión en Despierta América y esta es la misión de servir. Su compromiso diario es cumplir con esto.

Hace unas cuantas semanas atrás Francisca Lachapel compartió estos pensamientos con el público y la producción del programa matutino de Univision. Quienes subieron el video a YouTube y lo acompañaron con el siguiente mensaje: “Al recordar su historia en Despierta América, Francisca recordó lo incómodo que fue tener que dar la cara sobre su separación ante las cámaras. Para la dominicana, ser parte de un gran equipo de conductores le ha dado la oportunidad de aprender, madurar y compartir junto a ellos los momentos más especiales de su vida, como su boda con Francesco y el nacimiento de Gennaro“, un resumen de la vida de Francisca ante los fieles televidentes de Univision.

Y es que hay que recordar que como figuras públicas no dejan de ser humanos que viven o pasan por las mismas complicaciones de vida que el resto del público que los ve y los sigue. Ellos por su profesión cargan además con la otra cara de la moneda de la fama, y es que sus logros, fracasos, alegrías, tristezas y escándalos no son en privado, son también del dominio público. Aunque muchos como Francisca logran que lo que va de cara al público no sea todo o sólo parte de su vida íntima.

En la actualidad los fans de Despierta América también está siendo testigos de la lucha de Lachapel por bajar de peso. En sus redes sociales mostró cómo su cuerpo cambió para poder gestar a su amado Gennaro. Y además frente a todos asumió el reto de bajar de peso no sólo haciendo rutinas de ejercicios que le permitan quemar calorías y mantenerse en forma, sino también a base de una dieta saludable. Y lo está logrando. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

Hoy por hoy se le puede ver en el programa más delgada. Y es que cuando Francisca Lachapel se compromete a algo realmente lo logra. Para muestra la imagen que posee actualmente en el show matutino de Univision. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

